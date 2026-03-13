La venticinquesima edizione di ‘Amici’ si appresta a inaugurare la fase del Serale, con la riconferma di Stéphane Jarny alla direzione artistica. Il noto talent show, condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5, vedrà diciassette allievi – dieci cantanti e sette ballerini – competere per la vittoria finale. Il percorso si articolerà in nove puntate, registrate settimanalmente, con l’unica eccezione della finale, che sarà trasmessa in diretta per permettere il coinvolgimento del pubblico tramite televoto.

Le squadre e i professori protagonisti

Gli allievi sono stati strategicamente suddivisi in tre squadre distinte, ciascuna sotto la guida di una coppia di professori. La nuova configurazione vede Lorella Cuccarini e Veronica Peparini a capo della prima squadra, che comprende Angie, Lorenzo, Michele, Simone e Alex. Il secondo team è formato da Emanuel Lo e Anna Pettinelli, con la responsabilità di Gard, Opi, Valentina, Alessio e Kiara. Infine, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guidano la squadra composta da Caterina, Elena, Plasma, Riccardo, Antonio, Emiliano e Nicola. Al termine di ogni puntata, uno o più concorrenti saranno eliminati, alimentando la tensione e la competizione tra i partecipanti.

Mistero sulla giuria e confronto con ‘Canzonissima’

La composizione della giuria del Serale rimane, al momento, un punto interrogativo. Diverse indiscrezioni hanno suggerito una possibile rivoluzione tra i giudici, con nomi come Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia che circolano con insistenza, sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali. Anche Alessandro Cattelan è stato menzionato come possibile coinvolto nel programma, ma non nel ruolo di giudice. La data di inizio del Serale non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma si ipotizza un debutto nelle prossime settimane. La finale, inoltre, potrebbe essere posticipata per evitare la sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest.

Una nuova sfida per il sabato sera

Il ritorno del Serale di ‘Amici’ riaccende la storica competizione del sabato sera tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Quest’anno, il talent di Canale 5 si troverà a fronteggiare ‘Canzonissima’, il nuovo show di Rai1 condotto dalla Carlucci, che riporta in televisione un marchio storico. La scorsa stagione, ‘Amici’ aveva già dimostrato la sua notevole forza in termini di ascolti, contribuendo alla chiusura anticipata di altri programmi concorrenti. Ora, la sfida auditel si preannuncia particolarmente accesa, con il pubblico in attesa di scoprire tutte le novità di questa edizione.