Sarah Felberbaum ha scelto i social per condividere i sentimenti legati alla distanza dal marito Daniele De Rossi, attualmente impegnato a Genova come allenatore del Genoa. L’attrice ha pubblicato alcune immagini che la ritraggono insieme a De Rossi, accompagnandole con parole che esprimono la nostalgia e le difficoltà di una nuova organizzazione familiare. La lontananza, dovuta agli impegni professionali di De Rossi, ha portato la coppia a rivedere le proprie abitudini e a trovare un nuovo equilibrio tra lavoro, figli e momenti di intimità.

‘Non è bello quando se ne va il tuo migliore amico’

Felberbaum ha raccontato come la partenza del marito abbia cambiato la quotidianità, sottolineando la fatica di affrontare le notti senza di lui e la necessità di adattarsi a orari e priorità differenti. In uno dei suoi messaggi, l’attrice si è lasciata andare a una riflessione: “Dove sei questo weekend?”, evidenziando la solitudine che accompagna la distanza ma anche la volontà di valorizzare ogni momento trascorso insieme. La sua testimonianza offre uno spaccato autentico sulle sfide che molte famiglie affrontano quando uno dei partner si trasferisce per motivi di lavoro.

Un amore rafforzato dalla lontananza

Nonostante le difficoltà, Felberbaum ha voluto sottolineare l’importanza dei piccoli gesti e delle attenzioni reciproche, come le passeggiate romantiche e i momenti di complicità.

La sua dedica si conclude con una dichiarazione d’amore rivolta a De Rossi, accompagnata da un cuore, a testimonianza di un legame che si rafforza anche nella distanza. La coppia, pur dovendo affrontare una nuova organizzazione familiare, dimostra di voler cogliere ogni occasione per stare insieme e mantenere viva la propria intesa.