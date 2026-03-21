Negli episodi di Beautiful in onda dal 23 al 28 marzo, Steffy avrà un duro confronto con Hope in merito al suo rapporto con Finnegan e al fatto che Sheila non dovrà entrare nella sua famiglia. Nello stesso la giovane Forrester non gradirà che Ridge ha deciso di affidare la gestione operativa dell'azienda a Brooke.

Ridge vuole assegnare il ruolo di co-amministratore delegato della Forrester a Brooke

Hope sosterrà il proposito di Finnegan di poter avere un rapporto con la sua madre biologica Sheila. Brooke si mostrerà molto preoccupata dal coinvolgimento emotivo della figlia e temerà che possa esserci qualcosa di più profondo.

Intanto Hope e Steffy si confronteranno alla Forrester Creations ribadirà il concetto che il medico ha tutto il diritto di conoscere l'anziana Carter. La giovane Forrester non ne potrà più delle intromissioni della sorellastra e servirà l'intervento di Ridge per riportare la calma tra le due.

Nel frattempo Ridge esternerà a Carter, Hope e Steffy la volontà di ridisegnare le responsabilità all'interno dell'azienda e penserà di assegnare a Brooke il ruolo di co-amministratore delegato della Forrester. La scelta però sembrerà subito destinata a creare delle tensioni.

Bill dice a Katie che Luna è nata da una relazione con Poppy

Bill vedrà Katie e le racconterà di Luna, la figlia avuta anni addietro da una relazione con Poppy.

Logan cercherà di mostrarsi contenta, ma nello stesso tempo mal sopporterà la nuova vita dell'ex marito. Brooke, invece, osserverà con molta preoccupazione quanto fatto dalla figlia e temerà che possano esserci delle conseguenze pericolose.

Nel frattempo Ridge sentirà sempre di più il desiderio di concentrarsi solo sulla sua creatività e per lui la moglie rappresenterà la figura ideale per prendersi cura della gestione operativa dell'azienda. Steffy però non nasconderà la sua delusione per non essere stata informata preventivamente dal padre e sarà certa che la nomina di Logan senior farà riaccendere rivalità mai del tutto sopite tra le famiglie.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Hope ha ammesso di essere innamorata di Finnegan e di considerarlo una persona speciale.

Brooke ha cercato in ogni modo di far cambiare idea alla figlia, la quale ha dato un abbraccio al medico quando è venuto a casa sua per visitare la febbricitante Beth. Questo evento ha fatto comprendere come le tensioni tra le famiglie Forrester e Logan sono destinate a crescere sempre di più.