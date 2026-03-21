Negli episodi de La Promessa in onda dal 22 al 28 marzo, Manuel proporrà a Leocadia di diventare sua socia nella costruzione dei prototipi di motore. Inoltre Eugenia sparirà nel nulla e le ricerche della servitù non sortiranno alcun effetto.

Lisandro, invece, se la prenderà con Curro, mentre Romulo si scuserà con Pia.

Pia accetta le scuse di Romulo

Eugenia non indietreggerà e sarà sempre più convinta di incontrare Cruz, a maggior ragione dopo le ultime novità. La donna arriverà a dire al cognato che incontrerà Cruz, anche se lui non darà il suo consenso.

Intanto Lisandro approfitterà del proprio potere e si comporterà in maniera brutale con tutta la famiglia Lujan. In particolare se la prenderà con Curro, il quale sarà costretto a subire in silenzio tutte le angherie.

Nel frattempo Leocadia proporrà a Manuel di finanziare il proprio progetto di costruire dei modelli di motore. Il marchesino le chiederà di diventare sua socia. In tutto questo, Eugenia si trasferirà nella stanza di Lorenzo e Leocadia inviterà il proprio alleato a comportarsi bene, almeno fino a quando il duca resterà a palazzo. Romulo, invece, avanzerà le proprie scuse a Pia, che sarà ben contenta di accettarle.

Manuel e Simona capiscono che Tono non ha rubato nulla

Esmeralda riconoscerà in gioielleria Curro e farà intuire di conoscere qualche segreto riguardante il suo passato.

Sia Lope che Curro si impegneranno ad acquistare uno smeraldo di 3000 pesetas, cifra che loro non hanno e che non hanno intenzione di chiedere a Vera ed Angela.

Nel frattempo Antonio tornerà nella tenuta e chiederà a Manuel di chiamare al sergente, per carpire delle informazioni sulle indagini che lo riguardano. Il marchesino eseguirà quanto detto ed apprenderà che ci sono stati sul serio dei furti nella zona dove è stato rapinato il ragazzo. Sia Manuel che Simona porgeranno le loro scuse a Tono.

Intanto la servitù cercherà Eugenia, senza risultati, e Lorenzo non vorrà contattare la Guardia Civile.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, il Duca de Carval ha criticato il fidanzamento di Martina e la giovane è stata difesa da Curro, il quale però è stato umiliato dal nobile davanti a tutti.

Inoltre Adriano e Catalina si sono uniti in matrimonio in presenza dei propri cari.

Angela, invece, ha fatto in modo di fare uscire Lope e Curro senza che nessuno potesse vederli, mentre Eugenia ha ribadito ad Alonso la volontà di poter visitare in prigione la propria sorella.