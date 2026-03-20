Negli appuntamenti finali de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5, Sirin inizierà a covare un forte risentimento contro Doruk dopo aver perso il lavoro in caffetteria. La donna spingerà suo nipote a saltare dalla finestra con l'intenzione di porre fine alla sua vita.

Emre licenzia Sirin dalla caffetteria

Sirin lascerà il gatto di Nisan e Doruk in un parco per fare un dispetto a Bahar. Yusuf riuscirà a recuperare l'animale domestico e riconsegnarlo ai bambini disperati. Successivamente Bahar si recherà nel locale di Emre in compagnia dei figli dove mangerà qualcosa insieme ad Arif e al piccolo Satilmis.

Quest'ultimo inizierà a litigare con Sirin, dicendo che qualche giorno prima lo aveva offeso sostenendo che Ceyda non gli volesse bene e che Emre lo trovava brutto. Sirin negherà ogni accusa ma il suo datore di lavoro la licenzierà in tronco. Enver proverà vergogna nei confronti della figlia quando spaccherà alcuni piatti e bicchieri davanti alla clientela della caffetteria.

Sirin incoraggia suo nipote a saltare dalla finestra

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Enver userà i soldi ricavati dalla vendita di un terreno per ripagare i danni fatti da Sirin alla caffetteria. La darklady, intanto, diventerà ancora più cattiva, covando dei pericolosi sentimenti di vendetta nei confronti di Bahar che si riserveranno sul nipote.

Sirin approfitterà della lontananza della sorellastra per introdursi in casa ed iniziare a parlare con suo nipote. La donna proporrà a Doruk di saltare dalla finestra del primo piano per cadere sul materasso sottostante. Sirin rassicurerà il bambino di non preoccuparsi poiché l'avrebbe preso una volta saltato. Il proposito omicida non andrà a segno in quanto Bahar arriverà in tempo per impedire a suo figlio di saltare.

Raif ha sorpreso Ceyda mentre lo deruba

Nelle ultime puntate de La forza di una donna trasmesse a metà marzo in televisione, Ceyda è apparsa sempre più disperata dalle minacce di Cem. L'uomo ha imposto a lei, Bersan e Bahar la restituzione di un'ingente somma di denaro per aver fatto bruciare le pentole.

La cantante ha deciso di compiere un gesto estremo per salvare la pelle e quella delle sue amiche ovvero rubare i gioielli di Fazilet. Il furto non è andato per il verso giusto poiché Ceyda è stata sorpresa da Raif mentre metteva le mani nella cassaforte. Il giovane non ha reagito con rabbia ma ha ascoltato la sua storia. Raif ha mostrato compassione, permettendole di prendere i gioielli e venderli per ricavare dei soldi per levarsi dai guai. Allo stesso tempo, Fazilet è rimasta affascinata dalla vita e dalle difficoltà affrontate da Bahar.