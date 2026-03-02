Catherine O’Hara è stata insignita di un premio postumo agli Actor Awards per la sua indimenticabile interpretazione in ‘The Studio’. L’attrice, scomparsa il 30 gennaio all’età di 71 anni, è stata premiata come Miglior interpretazione femminile in una serie comedy. In qualità di membro del cast, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento nella categoria Miglior interpretazione corale in una serie comedy. A ritirare entrambi i premi è stato Seth Rogen, co-protagonista e ideatore della serie, il cui intervento sul palco è stato accolto da una calorosa standing ovation dei colleghi presenti.

Un tributo sentito sul palco

Nel suo discorso, Seth Rogen ha ricordato Catherine O’Hara con parole che ne hanno evidenziato la generosità e l’eccezionale talento. Ha condiviso aneddoti significativi, raccontando come l’attrice, quasi ogni sera, inviasse a lui e a Evan Goldberg una versione riscritta delle scene in cui avrebbe recitato. Queste revisioni non solo arricchivano il suo personaggio, ma miglioravano l’intera serie. Rogen ha sottolineato come O’Hara abbia dimostrato che è possibile essere contemporaneamente un genio e una persona gentile, e che queste due qualità non debbano necessariamente escludersi a vicenda.

Un invito a riscoprire il suo lavoro

Durante la sua allocuzione, Rogen ha lanciato un accorato invito al pubblico presente e a chiunque seguisse la cerimonia: far conoscere il vasto lavoro di O’Hara alle nuove generazioni.

Ha citato momenti iconici della sua carriera, come la celebre danza sulle note di Harry Belafonte in Beetlejuice o la memorabile scena in cui si infortuna al ginocchio in Best in Show. “Siamo stati fortunati a vivere in un mondo in cui ha condiviso così generosamente il suo talento con noi”, ha concluso Rogen, esprimendo la gratitudine per l’eredità artistica lasciata dall’attrice.

Il contesto della cerimonia

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1º marzo presso il Shrine Auditorium di Los Angeles, con una diretta trasmessa su Netflix. Gli Actor Awards, noti fino al 2025 come Screen Actors Guild Awards, hanno così reso un doveroso omaggio a una delle interpreti più amate e influenti della sua generazione, celebrandone la carriera e l’impatto duraturo sul mondo dello spettacolo.

Chi è Catherine O’Hara

Catherine O’Hara è stata un’attrice di origine canadese, universalmente celebre per ruoli indimenticabili in film di successo come Home Alone, Beetlejuice e Best in Show. La sua carriera è stata ulteriormente consacrata dalla serie televisiva Schitt’s Creek, per la quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti. ‘The Studio’ ha rappresentato il suo ultimo lavoro sullo schermo, un progetto che le ha valso questi prestigiosi premi postumi, a testimonianza del suo straordinario talento anche negli ultimi anni della sua vita.