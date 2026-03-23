Super Karaoke, il nuovo programma musicale condotto da Michelle Hunziker, sarà prossimamente in onda su Canale 5. L'annuncio segna il ritorno della conduttrice a un genere molto amato dal pubblico. Il nuovo format è un'attesa novità nel palinsesto Mediaset, promettendo di riprendere lo spirito leggero e coinvolgente che ha caratterizzato programmi simili.

Canale 5 prosegue nell'offerta di spettacoli familiari e di intrattenimento per un vasto pubblico. Michelle Hunziker, celebre per numerosi show di successo, è stata scelta per questa nuova avventura.

La presentazione del programma lo descrive come «una trasmissione fresca, allegra e coinvolgente, pronta a mettere al centro la voglia di cantare e divertirsi insieme».

Il format e il coinvolgimento del pubblico

Il format di Super Karaoke mira a rinnovare il genere reso popolare negli anni Novanta dal Karaoke condotto da Fiorello. Il coinvolgimento del pubblico sarà centrale: concorrenti e telespettatori parteciperanno al divertimento corale di musica dal vivo e esibizioni. La scelta di Michelle Hunziker garantisce un approccio brillante e accattivante, in linea con i valori di Canale 5.

Prodotta da Mediaset, la trasmissione è pensata per arricchire il prime time con momenti musicali, giochi e interazione.

Dettagli su durata e struttura non noti, ma l'obiettivo è chiaro: restituire centralità alla partecipazione del pubblico e alla condivisione del rito collettivo della musica in televisione.

La carriera di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, protagonista di Super Karaoke, vanta una lunga carriera televisiva in Italia e all’estero. Nata in Svizzera, si è affermata nel panorama italiano grazie alla conduzione di programmi di successo su Canale 5, tra cui Striscia la Notizia, Zelig e All Together Now. La sua versatilità e il suo stile vivace la rendono una delle più amate dal pubblico.

Nel corso degli anni, Hunziker si è cimentata in ruoli diversi, tra conduzione, recitazione e musica, costruendo una carriera sull’intrattenimento a 360 gradi.

Il ritorno al genere musicale con Super Karaoke è una tappa significativa, consolidando il legame tra la conduttrice e il pubblico di Mediaset. In attesa di dettagli su messa in onda e cast, il programma musicale si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione TV.