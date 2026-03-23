Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Emre riuscirà a ritrovare il suo vero figlio grazie alla complicità di Kismet. Il proprietario della caffetteria scoprirà che Satilmis era nato lo stesso giorno di Arda in ospedale dov'era avvenuto lo scambio in culla.

Emre apprende che Murat e Satilmis sono nati lo stesso giorno di Arda in ospedale

Tutto inizierà quando Kismet inizierà alcune indagini per aiutare Emre e Ceyda a ritrovare il loro bambino biologico.

L'avvocatessa scoprirà che oltre Arda nacquero in ospedale anche Murat e Satilmis. Il proprietario della caffetteria si metterà in contatto con le famiglie di entrambi i bambini. In questo modo, Emre scoprirà che Murat è cresciuto con due genitori amorevoli a differenza di Satilmis che è stato adottato da un padre spregevole. L'uomo, a questo punto, deciderà di effettuare su entrambi i bambini l'esame del Dna, facendo una scoperta importante.

Satilmis è il figlio biologico di Emre

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Emre scoprirà che Satilmis è il suo figlio biologico dopo aver effettuato il test di paternità. L'imprenditore deciderà di accordarsi economicamente con il papà adottivo del bambino, che lo informerà di non aver intenzione di riprendersi il piccolo Arda.

La notizia renderà felicissima Ceyda, che temeva di perdere il bambino che per anni ha cresciuto come suo. La cantante andrà incontro ad una brutta sorpresa quando il padre adottivo di Satilmis ricomparirà nella sua vita con nuove pretese. L'uomo comunicherà a Ceyda che dovrà consegnargli un'ingente somma di denaro se vuole tenere Arda con sé. La cantante entrerà in crisi non avendo i soldi richiesti dal losco tipo.

Cem ha chiesto 4 mila lire turche a Bersan, Ceyda e Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo in televisione, Bersan, Ceyda e Bahar hanno appreso che Cem voleva usare le pentole per spacciare delle sostanze stupefacenti. I tegami sono stati abbandonati prima della consegna a causa di una retata della polizia.

Il concessionario di auto ha chiesto alle tre ragazze 4 mila lire turche per ripagarlo del danno che gli hanno provocato. Ceyda ha deciso di derubare la signora Fazilet, tanto da essere stata beccata da Raif che ha deciso di aiutarla.

Bahar, invece, ha accettato di collaborare con la scrittrice per scrivere il romanzo della sua vita. Infine Nisan si è spaventata quando ha visto suo nonno Enver parlare con la defunta Hatice. Il sarto ha detto a Bahar Cesmeli di vedere ancora il fantasma della moglie.