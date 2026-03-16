Peaky Blinders, l'attesa è finalmente terminata per i milioni di fan che, dopo il finale della sesta stagione, sono rimasti orfani delle atmosfere fumose e brutali della serie cult creata da Steven Knight. L'universo della storia è pronto a espandersi con un nuovo e attesissimo capitolo che promette di scrivere la parola "fine" sull'epopea della famiglia criminale più famosa del piccolo schermo. Come riportato da diverse testate internazionali e confermato ufficialmente dai canali social di Netflix, il sequel cinematografico, intitolato Peaky Blinders: The Immortal Man, rappresenta l'evento mediatico dell'anno, segnando il ritorno dell'iconico protagonista in una veste inedita e crepuscolare.

L'ultimo atto di Tommy Shelby: tra esilio e Seconda Guerra Mondiale

Al centro della narrazione ritroviamo Cillian Murphy, l’attore irlandese vincitore del premio Oscar, che torna a vestire i panni di Tommy Shelby, il tormentato leader della banda di Birmingham. Diretto da Tom Harper e sceneggiato dallo stesso Knight, il film si pone come un epilogo necessario, ambientato durante i drammatici anni della Seconda Guerra Mondiale.

La trama di Peaky Blinders: The Immortal Man riprende esattamente da dove si era interrotta la serie. Ritroviamo un Tommy Shelby che vive in un esilio volontario, lontano dal potere, dalla famiglia e da quel mondo criminale che lo ha reso un uomo tanto potente quanto solo.

Tuttavia, la quiete è destinata a durare poco. Il protagonista sarà costretto a uscire dal suo isolamento per affrontare nuove e oscure minacce che mettono a rischio non solo il futuro dei suoi cari, ma l'intero assetto politico del Paese. Sullo sfondo di un conflitto globale, Shelby dovrà confrontarsi con i propri demoni personali in un contesto dove i confini tra bene e male si fanno sempre più labili.

Accanto a Murphy, il cast vanta nomi di altissimo profilo. Tornano volti storici della saga come Sophie Rundle, l’attrice britannica che interpreta la determinata Ada Thorne, sorella di Tommy, e Stephen Graham, che riprende il ruolo del ruvido Hayden Stagg. Tra le novità più interessanti spiccano Rebecca Ferguson, nota per le sue interpretazioni intense in grandi produzioni hollywoodiane, Tim Roth, attore feticcio di Quentin Tarantino, e Barry Keoghan, talento emergente del cinema mondiale, che aggiungono ulteriore spessore a un cast già stellare.

Data di uscita e distribuzione, quando vedere "Peaky Blinders: The Immortal Man" in Italia

Per quanto riguarda la distribuzione, la strategia scelta è stata ibrida. Negli Stati Uniti, il film ha goduto di una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche a partire dal 6 marzo, un'operazione mirata a dare un respiro epico al progetto prima del lancio globale. Per il pubblico internazionale, e in particolare per i fan italiani, l'attesa si concluderà il 20 marzo.

In questa data, Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile in streaming direttamente su Netflix. Una scelta che permetterà agli abbonati di godersi l'ultimo capitolo della saga comodamente da casa, immergendosi nuovamente nelle cupe atmosfere della Birmingham del secolo scorso.

Nonostante l'entusiasmo travolgente del pubblico, le prime recensioni della critica d'oltreoceano sono apparse più tiepide. Alcuni commentatori hanno infatti sottolineato come il film fatichi a replicare l’intensità narrativa delle stagioni migliori dello show, lamentando una certa frammentarietà nel ritmo. Resta però innegabile la curiosità di scoprire il destino finale di uno dei personaggi più iconici della televisione contemporanea.

Milano diventa Birmingham: apre il Garrison Pub

In occasione del lancio del film, Netflix ha deciso di fare un regalo straordinario ai fan milanesi. Per un solo weekend, un angolo del capoluogo lombardo si trasformerà nella Birmingham degli anni '20. “Milano sarà la nuova Birmingham.

Il pub della famiglia Shelby arriva in città”, questo l'annuncio che ha scatenato il delirio sui social.

Per ordine dei Peaky Blinders, aprirà infatti il Garrison Pub, una fedele ricostruzione dello storico locale della serie. L'iniziativa promozionale avrà luogo in viale Romagna 43, nel quartiere di Città Studi, offrendo un’esperienza immersiva unica.

Ecco i dettagli e gli orari per non perdere l'appuntamento:

Venerdì 20 marzo: dalle ore 20:00 alle 02:00.

Sabato 21 e Domenica 22 marzo: dalle ore 12:00 alle 01:00.

L'accesso al pub sarà consentito esclusivamente ai maggiori di 18 anni. Gli appassionati sono già stati invitati a preparare le loro coppole d'ordinanza per brindare al ritorno di Tommy Shelby in un'atmosfera che promette di essere indimenticabile. Un'operazione di marketing che conferma quanto la serie sia diventata, nel corso degli anni, un vero e proprio fenomeno culturale capace di travalicare i confini dello schermo.