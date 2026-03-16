Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit composta da sei stagioni, Ender Celebi (Sevval Sam) scoprirà che il suo ex marito Halit Argun (Talat Bulut) tradisce la moglie Yildiz Yilmaz (Eda Ece) con Leyla (Tuvana Turkay).

Leyla diventa l’amante di Halit e si infuria a causa della gelosia

Dopo aver stretto un’alleanza segreta con Sahika e Nadir, Leyla riuscirà a fare breccia nel cuore di Halit, diventando la sua amante. Ben presto, Argun acquisterà una casa per Leyla e se ne andrà via dalla sua villa. Successivamente, per non destare alcun sospetto del suo tradimento alla moglie Yildiz, Halit non opporrà resistenza, quando gli dirà di voler festeggiare la sua festa di compleanno.

La reazione di Leyla sarà furiosa, appena verrà a conoscenza che Halit ha addirittura acquistato un regalo a Yildiz dal proprio gioielliere. Anche se Sahika la inviterà a mantenere la calma, Leyla sarà determinata a sabotare la festa di Yildiz a tutti i costi. Per riuscire nel suo intento, in preda alla gelosia, Leyla comunicherà ad Halit di non voler essere più la sua segretaria, e lo metterà alle strette per costringerlo ad annullare il party di Yildiz.

Halit annulla la festa di compleanno di Yildiz su ricatto di Leyla

A quel punto, Halit rimprovererà Yildiz per aver criticato una sua vecchia amica, e in presenza dei figli le dirà che non ci sarà alcuna festa. Dopo la sfuriata, Argun raggiungerà Leyla e la rassicurerà dicendole che Yildiz non festeggerà più il suo compleanno.

Il giorno seguente, quest’ultima si vedrà costretta ad annullare tutti gli inviti che aveva mandato, invece la sua nuova rivale Leyla esulterà di felicità.

Dalle anticipazioni turche, si evince che ben presto, Ender verrà a conoscenza della tresca clandestina tra Leyla e Halit e deciderà di mettere al corrente Yildiz.

Riepilogo: Leyla ha respinto Kaya in lacrime

Di recente, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito all’avvicinamento tra Leyla e Kaya. Quest’ultimo ha provato ad avvicinarsi alla giovane che ha dichiarato di essere la sorellastra di Ender e Caner quando è arrivata a Istanbul. Tuttavia, Leyla ha respinto Kaya, lasciandosi andare a un pianto disperato.