Negli episodi di Beautiful in onda dal 12 al 18 aprile, Thomas chiederà ad Hope di sposarlo, ma lei tentennerà nuovamente. Il ragazzo spiegherà che la sua è stata una provocazione e che la sua reazione è ulteriore dimostrazione che la loro storia è finita.

Inoltre Finnegan dirà espressamente a Steffy di amarla e che è una sua priorità.

Paris spera di potersi sposare a Villa Forrester

Eric e Ridge celebreranno con gioia il fidanzamento tra Thomas e Paris e la accoglieranno come membro ufficiale della famiglia. Intanto Hope vedrà la scena e constaterà con sua grande amarezza che il giovane Forrester si è dimenticata di lei in fretta.

In seguito il figlio di Ridge sorprenderà Hope e le farà la proposta di matrimonio e la ragazza non saprà cosa dire. Questa reazione darà a Thomas l'ulteriore dimostrazione che ormai la loro storia è finita.

Nel frattempo Paris spiegherà a Ridge e Brooke di essere felice per la proposta di matrimonio ricevuta e che spera in cuor suo che la cerimonia si svolga presso Villa Forrester.

Thomas dice a Ridge ed Eric che si è chiarito le idee in Francia

Hope risulterà ancora molto scossa dalla notizia del fidanzamento e racconterà il suo stato d'animo a Finnegan, il quale però la inviterà a pensare al suo futuro visto che Thomas è sincero nel suo impegno con Paris. Quest'ultima intanto con Thomas e Douglas si troveranno a casa di Steffy ed il bambino mostrerà alcune foto, che evidenzieranno ulteriormente il rapporto stretto che si è creato tra lui e la fidanzata del padre.

Nel frattempo Finnegan manifesterà a Steffy tutti i suoi sentimenti e, dopo essersi scusato per il comportamento avuto nell'ultimo periodo, le farà presente che sarà sempre una sua priorità. In tutto questo, Brooke si confronterà con la figlia e le manifesterà il convincimento che l'essersi riavvicinata a Thomas forse è dipeso da alcuni sentimenti latenti verso Finnegan. Thomas, invece, spiegherà a Ridge ed Eric che il periodo in Francia gli ha consentire di chiarirsi meglio le idee su quale donna vuole al suo fianco.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, tutti sono rimasti sconvolti dalla morte di Tom per overdose, in particolare Poppy e Deacon. Inoltre Hope ha confessato i propri sentimenti a Thomas e ha ritenuto che la scelta di unirsi in matrimonio con Paris, è dipesa dal fatto di voler fuggire da lei.

Eric, invece, ha acconsentito al fatto che Thomas possa sposarsi nella sua abitazione con Paris, al contrario di Hope che ha manifestato apertamente il proprio malessere.