Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 aprile svelano che a casa di Eric per i festeggiamenti del 4 luglio, Thomas e Paris manifesteranno l'intenzione di sposarsi nella casa dei Forrester mettendo a disagio Hope.

Brooke preoccupata per la figlia

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda da domenica 12 a sabato 18 aprile prendono il via dalla festa per il 4 luglio a casa di Eric: la famiglia Forrester accoglierà con gioia la notizia del fidanzamento tra Paris e Thomas eccetto Hope che sentirà a disagio.

Brooke notando il malessere della figlia parlerà apertamente con lei dei suoi sentimenti e chiederà se si è pentita di aver rifiutato in passato la proposta di Thomas. Pur non nascondendo i suoi sentiment, Hope ammetterà di essere cambiata rispetto al passato.

Thomas provocherà Hope fingendo di frale nuovamente la proposta e lei sarà titubante comprendendo che non si tratta di una richiesta sincera e lo stilista affermerà di averlo fatto solo per dimostrare che lei non avrebbe mai accettato al contrario di Paris in cui ha riconosciuto la donna giusta con cui costruire la sua vita. Al contempo, anche Paris affermerà con i Forrester di avere le idee chiare e di sentirsi pronta a cominciare una nuova vita con Thomas.

Steffy e Finn si riavvicinano

Mentre Brooke confiderà a Ridge di temere che la scelta di sposarsi di Thomas sia troppo impulsiva, Hope parlerà della stessa situazione con Finn ma lui la spingerà a dimenticarlo e ad andare avanti. Nel frattempo a casa di Steffy, Thomas, Paris e Douglas appariranno felici e manifesteranno l'intenzione di sposarsi a casa di Eric, con estrema gioia di Steffy.

Anche Steffy e Finn si riavvicineranno e il medico affermerà di aver sbagliato a dare troppo spazio alla sua madre biologica e prometterà di mettere d'ora in avanti solo la sua famiglia al primo posto. Hope, invece, noterà la distrazione della figlia sul lavoro e cercherà di comprendere se non stia scappando dai suoi sentimenti.

Thomas invece parlerà del suo matrimonio con il padre e il nonno mostrandosi sereno.

Infine, Bill felice di aver ritrovato sua figlia proporrà a Luna di riconoscerla ufficialmente per garantirle un futuro anche in azienda.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, tutti sono sconvolti dalla notizia della morte di Tom per overdose durante un concerto a il Giardino. Thomas, intanto, tornato a Los Angeles con Paris ha manifestato la volontà di sposarsi presto a casa del nonno per proseguire la tradizione della Forrester, mentre Hope ha mostrato enorme disagio per la situazione che sta vivendo.