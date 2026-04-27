Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda dal 4 al 10 maggio svelano che Yigit accetterà la proposta che gli faranno i genitori Kaya ed Ender di andare a proseguire i suoi studi in Svizzera.

Leyla vuole rivalersi su Yildiz

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 4 a domenica 10 prendono il via dalla dura crisi finanziaria che dovrà affrontare Halit e che rischierà di mettere l'intera famiglia Argun in ginocchio.

I festeggiamenti per il compleanno di Yildiz causeranno una crescente gelosia in Leyla, la quale sarà pervasa dal desideri di rivalsa.

Intanto, la tensione tra Yildiz e Halit sarà sempre più elevata , tanto che Argun durante l'ennesimo scontro perderà il controllo. Inoltre, la situazione si farà ancora più incandescente quando Leyla annuncerà al suo amante di voler chiudere la relazione.

Lila vede Yigit con un'altra donna

Intanto, Kaya ed Ender proporranno al figlio Yigit di trasferirsi in Svizzera per poter proseguire lì i suoi studi. Il giovane accetterà la proposta dei genitori. Inoltre, Ender, venuta a conoscenza della relazione segreta tra Halit e Leyla deciderà di non dire nulla a Yildiz. Al contrario, Zerrin metterà in guardia Yildiz, informandola del fatto che Halit potrebbe avere una relazione clandestina.

Erim si metterà in contatto con suo padre e tra i due ci sarà un chiarimento.

Yildiz, invece, intervistata da Zeynep, racconterà tutta la sua storia. Successivamente, Nadir offrirà un lavoro a Yildiz e le chiederà di sposarlo.

Infine, Lila si recherà in aeroporto per fare una sorpresa a Yigit, ma resterà delusa poiché lo vedrà insieme ad un'altra donna.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yildiz ha acquistato notorietà sui social e le è stato proposto un contratto televisivo. Durante una cena di famiglia, Halit ha usato parole poco edificanti nei confronti di Yigit. Il tentativo di Lila di calmarlo è fallito, visto che durante una discussione Yigit l'ha abbandonata in autostrada e la polizia l'ha riportata a casa, dove la famiglia si è indignata per l'accaduto. Infine, Halit ha intrapreso una relazione segreta con Leyla, e Yildiz ha notato la sua assenza in famiglia.