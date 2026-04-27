Le riprese della seconda stagione di "Libera", l'acclamata fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino nel ruolo della giudice Libera Orlando, sono in pieno svolgimento a Trieste e si concluderanno il 2 maggio. Intitolata "Libera 2", la serie è una produzione di 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, diretta ancora una volta da Gianluca Mazzella. Il progetto gode del sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e della Friuli Venezia Giulia Film Commission - PromoTurismoFvg.

Le operazioni, iniziate a metà marzo nella zona di Muggia (Trieste), coinvolgono 25 maestranze locali e si protrarranno per sette settimane.

Durante un recente incontro con la stampa a Trieste, Lunetta Savino ha espresso il suo profondo legame con il personaggio e la città. "Libera è un personaggio pieno di sfaccettature, è una donna tutta d’un pezzo ma è anche ironica. Al centro della sua vita c’è il lavoro, al quale si dedica in maniera appassionata e probabilmente in questo mi rivedo in lei. È un piacere girare a Trieste, che è una città che amo molto e dove mi sono sempre sentita accolta, non so bene dire perché, se per il vento o il mare. Sono una donna del sud e forse questo mare mi corrisponde.

Forse anche per questo qui mi sento nel mio", ha dichiarato l'attrice.

Il Ritorno di "Libera 2" e il Cast

Nel nuovo ciclo di episodi, Lunetta Savino sarà affiancata nuovamente da Matteo Martari, che interpreta Pietro Zanon, e da Daisy Pieropan, nel ruolo della nipote Clara. La fiction continua a valorizzare gli scorci suggestivi di Trieste, tra palazzi storici e vedute sul mare, offrendo una narrazione profondamente radicata nel territorio. Il regista Gianluca Mazzella ha sottolineato l'importanza delle location: "Durante le riprese abbiamo potuto esplorare nuovi spazi, a conferma di quanto la città può offrire in termini di luoghi e paesaggi. È stata un’esperienza stimolante e sono molto contento del gruppo di lavoro che si è creato.

Mi auguro che questa stagione possa appassionare il pubblico quanto la precedente. La storia è diversa, ma la protagonista Libera rimane centrale e fedele a se stessa: sempre forte e determinata nella ricerca della verità".

La Genesi della Serie e i Suoi Protagonisti

La serie "Libera", diretta da Gianluca Mazzella e scritta da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini, ha debuttato su Rai1 il 19 novembre 2024. La trama della prima stagione, composta da otto episodi, segue la giudice Libera Orlando nella sua determinata ricerca della verità sulla morte della figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima. In questa indagine, Libera si trova a collaborare con Pietro Zanon (Matteo Martari), ex fidanzato di Bianca e padre di Clara.

Il cast principale include anche Ettore Rizzo (Gioele Dix), collega di Libera; Davide Moresco (Claudio Bigagli), vicequestore ed ex marito della protagonista; Aldo Ferrero (Roberto Citran), suo rivale in tribunale; Isabella Orlando (Monica Dugo), sorella di Libera; e Clara (Daisy Pieropan), sua nipote.

Le riprese della prima stagione si sono estese oltre Trieste, toccando Muggia, Monfalcone, Duino Aurisina e Lubiana in Slovenia. La serie ha ottenuto un significativo riscontro, culminato in prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio La Pellicola d’Oro 2025 per Lunetta Savino come miglior attrice protagonista. Il successo ha portato al rinnovo per questa seconda stagione, riaffermando non solo la centralità del personaggio interpretato da Savino, ma anche la capacità della fiction di raccontare storie intense e attuali, valorizzando al contempo il ricco patrimonio paesaggistico e culturale di Trieste, grazie anche al supporto delle istituzioni locali impegnate nella promozione dell’audiovisivo.