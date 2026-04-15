Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Halit Argun (Talat Bulut) riuscirà a recuperare ogni suo bene, dopo essere caduto in disgrazia. Tuttavia, l’imprenditore continuerà a fingersi povero, per attuare la sua vendetta contro la darklady Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade).

Halit si mette alla ricerca di un lavoro dopo essere finito in bancarotta

Prossimamente, Halit apprenderà dal suo avvocato Metin di aver perso tutto il denaro investito all’estero. A quel punto, Argun finirà in bancarotta, e si vedrà costretto ad abbandonare la sua villa. Rimasto senza un tetto, Halit andrà a vivere a casa del suo ex autista Sitki insieme ai figli Zehra, Lila ed Erim.

Ben presto, Halit si metterà alla ricerca di un lavoro, ma tutti i suoi conoscenti si rifiuteranno di aiutarlo.Tuttavia, l’uomo rifiuterà la proposta della sua ex amante Sahika, quando gli chiederà di essere il suo assistente personale. Poco dopo, Halit accetterà di lavorare in un piccolo supermercato, in cui avrà Sitki come collega.

Halit accetta di lavorare per Sahika e desta dei sospetti a Ender

Proprio il primo giorno di lavoro, Halit verrà a conoscenza dal suo avvocato Metin che sono stati scongelati tutti i soldi che aveva investito. Appena saprà di essere di nuovo benestante, Halit dirà a Metin di voler continuare a far à credere a tutti di essere sul lastrico. In particolare, l’obiettivo dell’uomo d’affari sarà quello di farla pagare a Sahika, la quale intanto sarà al comando della Holding Argun, dopo essersi finta la moglie del defunto Nadir, deceduto a causa sua.

A quel punto, Halit si prenderà gioco di Sahika, accettando di essere il suo assistente, ma il suo cambio di rotta desterà dei sospetti alla sua ex moglie Ender. Quest’ultima, si servirà come sempre della complicità di suo fratello Caner, per scoprire cosa sta tramando Halit, visto che gli ordinerà di tenerlo d’occhio.

Riepilogo: Nadir ha fatto fallire il piano di Yildiz e Ender

Di recente, Ender e Yildiz avevano progettato un piano per far incontrare Sahika e Nadir, per fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua complice. Purtroppo, Nadir non si è presentato all’appuntamento.