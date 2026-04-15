Come si vociferava da tempo, Mara Venier ha scelto di spontanea volontà di lasciare a terzi la conduzione avuta per anni al timone di Domenica in e al suo posto potrebbe subentrare una nuova figura tra Alberto Matano e Andrea Delogu.

Mara Venier conferma la sua uscita dai palinsesti Rai

Mara Venier ha deciso di chiudere in definitiva la lunga storia nella vita vissuta coprendo il ruolo di padrona di casa della domenica sulle reti Rai, a partire dalla nuova stagione di Domenica in di settembre 2026. La conduttrice veneziana viene ricordata per aver condotto il format di intrattenimento domenicale in diciassette lunghi anni e per otto edizioni consecutive tra loro.

Oggi, non a caso, i bookmakers sono già pronti a scommettere che a subentrare al suo posto possa esservi Alberto Matano, attuale padrone di casa de La Vita in Diretta, o, in alternativa, il futuro conduttore del Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino.

Stando alla teoria formulata da Gabriele Parpiglia sulla sua newsletter, al fianco del nome di Matano potrebbe poi farsi avanti in lizza per il ruolo anche Andrea Delogu, reduce da una fortunata edizione di Ballando con le Stelle nonché attuale conduttrice de La Porta Magica su Rai2.

Anche Fialdini tra i candidati

Tuttavia, tra le altre indiscrezioni, Parpiglia ha parlato di una terza papabile candidata, Francesca Fialdini anche se, sostiene Parpiglia, parta più indietro rispetto ai due principali contendenti nella corsa alla poltrona della domenica.

Di recente, Mara Venier é stata al centro dell'attenzione mediatica anche per dei problemi di salute. Negli ultimi mesi ha affrontato sfide legate a una maculopatia all'occhio destro, che ha richiesto diversi interventi chirurgici, l'ultimo dei quali a fine 2025.