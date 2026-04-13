Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) diventerà la nuova proprietaria della Holding Argun, dopo essere riuscita a mettere le mani nella fortuna del defunto Nadir Kılıç (Hakan Karahan) con uno dei suoi stratagemmi. Appena otterrà il suo obiettivo, la donna umilierà sia Halit Argun (Talat Bulut) e Ender Celebi (Sevval Sam).

Halit cade in disgrazia, Sahika uccide Nadir avvelenandolo

Ben presto, Halit perderà la sua azienda a causa di un investimento all’estero sbagliato. A quel punto, dopo essere stato cacciato dalla sua villa insieme ai figli Zehra, Lila e Erim, l’uomo non avrà altra scelta oltre a quella di accettare l’ospitalità da parte del suo ex autista Sitki.

In seguito, Zehra e Lila accetteranno di trasferirsi dall’ex matrigna Yildiz, invece Ender riuscirà a convincere il figlio Erim ad andare a vivere con lei e il marito Kaya.

Mentre Halit sarà alla ricerca di un lavoro, la sua ex amante Sahika ucciderà Nadir avvelenandolo, dopodiché fingerà di essere la moglie del defunto uomo il giorno del funerale.

Kaya furioso, Sahika propone ad Halit di diventare suo assistente

Dopo aver ottenuto le azioni di Nadir, e aver scatenato la furia del fratello Kaya, Sahika diventerà l’amministratore delegato della Argun Holding. A quel punto, Sahika manderà via Ender dall’azienda, e tenterà di riavvicinarsi ad Halit. In particolare, la darklady proporrà all’uomo caduto in disgrazia di diventare il suo assistente.

Tuttavia, anche se ogni suo amico si rifiuterà di aiutarlo, Halit rifiuterà l’offerta di Sahika. Per finire, Argun accetterà di lavorare come contabile in un piccolo supermercato.

Riepilogo: Halit ha lasciato Sahika

In precedenza, Lila e Yigit si sono sposati di nascosto spinti da Sahika, ma sono entrati subito in crisi. Halit si è infuriato, appena Sahika ha annunciato il matrimonio segreto tra la sua secondogenita Lila e Yigit. Argun ha messo fine alla relazione con Sahika, a causa delle sue manipolazioni e delle bugie. Inoltre, l’uomo ha obbligato la figlia Lila a separarsi in fretta da Yigit, il quale ha appreso che è Kaya il suo padre biologico sempre grazie a Sahika.