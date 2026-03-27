Nei futuri episodi della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, Halit Argun cadrà in disgrazia, invece il suo peggior nemico Nadir Kılıç morirà per mano di Sahika Ekinci.

Halit cacciato dalla sua villa e lasciato da Leyla

Prossimamente, dopo la chiusura della sua azienda a causa del fallimento dei suoi investimenti in Africa, Halit sarà cacciato dalla sua villa. Inoltre, l’uomo verrà lasciato da Leyla, che gli dirà di non averlo mai amato e anche le testuali parole: “Sei in bancarotta. Tutti ti stavano vicino per i tuoi soldi e sopportavano la tua maleducazione".

A quel punto, Halit si vedrà costretto a a vivere in una casa in affitto con i suoi figli. Dalle anticipazioni turche, si evince anche che Ender busserà alla porta dell’ex marito Halit per portare con sé loro figlio Erim, il quale si rifiuterà di lasciare suo padre.

Intanto, Yildiz si mostrerà dispiaciuta per la situazione dell’ex marito Halit, così lo andrà a trovare insieme al piccolo Halitcan per cercare di sollevargli il morale. Anche Kaya si recherà da Argun, per offrirgli il suo sostegno.

In seguito, Halit si sfogherà con i suoi amici, e gli dirà di aver bisogno di un impiego. Il giorno dopo, l’uomo non riceverà alcuna risposta alle sue chiamate, poiché tutti i suoi amici gli volteranno le spalle.

Sahika annuncia che Nadir era suo marito

Spazio anche a Sahika, che si vendicherà dopo essere licenziata dall’azienda da Ender e Nadir. Appena anche suo fratello Kaya si rifiuterà di farla lavorare con lui, Sahika si presenterà da Nadir e lo avvelenerà. Al funerale di quest’ultimo, emergerà che l’uomo era sposato.

Per concludere, Sahika annuncerà di essere la moglie di Nadir con grande stupore di tutti, e si lascerà andare alle lacrime abbracciando la bara dell’ormai defunto marito.

Riepilogo: Sahika ha avvelenato anche Halit, Yildiz e Ender

In precedenza, negli episodi della terza stagione, Sahika ha avvelenato Halit, Ender, Yildiz e la domestica Aysel, appena Nadir le ha ordinato di andarsene via da Istanbul.

Per fortuna, a evitare il peggio ci ha pensato Leyla, quando ha sentito il piccolo Halitcan piangere. Dopo essersi risvegliato in ospedale, Halit ha sospettato subito del coinvolgimento della sua ex Sahika con la faccenda.