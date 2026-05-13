Il mondo del gossip è stato scosso negli ultimi mesi da insistenti indiscrezioni che accostavano il nome di Belen Rodriguez a quello di Vittorio Brumotti. Le voci, nate in particolare dopo il Festival di Sanremo, avevano alimentato la fantasia del pubblico e dei media, suggerendo un possibile flirt tra la showgirl argentina e l'ex inviato di "Striscia la Notizia". Tuttavia, dopo un periodo di silenzio, è stato lo stesso Brumotti a intervenire per fare chiarezza, smentendo categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale.

Vittorio Brumotti: "Nessun flirt, solo una gran cavolata"

In una recente intervista, Vittorio Brumotti ha dissipato ogni dubbio riguardo la presunta relazione con Belen Rodriguez. Il biker ha definito le voci "una gran cavolata", aggiungendo che si trattava di indiscrezioni semplicemente infondate. Questa decisa smentita mette un punto fermo alle speculazioni che avevano circolato con sempre maggiore insistenza sui social e nelle pagine dedicate al gossip. L'ex volto storico di "Striscia la Notizia" ha voluto così chiarire la sua posizione, sottolineando che tra lui e la showgirl non c'è mai stato alcun legame sentimentale.

Il periodo di solitudine e i cambiamenti nella vita di Brumotti

Oltre a negare il flirt con Belen Rodriguez, Vittorio Brumotti ha aperto una finestra sulla sua vita sentimentale e sul suo recente passato.

Ha ammesso di aver attraversato un "periodo molto solo", un momento difficile in cui ha sentito anche l'abbandono degli sponsor, che non lo ospitavano più nemmeno nei centri commerciali. Questo periodo di profonda riflessione ha segnato un cambiamento anche nelle sue frequentazioni: "Dalle soubrette al nulla, poi sono passato ad avvocatesse, manager e magistrate", ha raccontato. Nel suo passato sentimentale, si ricorda una lunga storia di sette anni con Annachiara Zoppas, conclusasi lo scorso agosto.

Belen Rodriguez: attesa della cittadinanza e la ricerca del "giusto"

Per quanto riguarda Belen Rodriguez, la showgirl non è attualmente al centro di gossip significativi sulla sua vita privata. Negli ultimi mesi, la sua attenzione si è concentrata principalmente sull'attesa della cittadinanza italiana.

In ambito sentimentale, l'ultima frequentazione pubblica nota è stata con Elio Lorenzoni, ma senza aggiornamenti confermati sulla relazione. Belen ha più volte ribadito di non avere fretta di trovare un nuovo compagno, preferendo aspettare "quello giusto", un atteggiamento che riflette una fase di maggiore consapevolezza e serenità personale.

La smentita di Vittorio Brumotti chiarisce definitivamente una situazione che aveva alimentato a lungo la curiosità mediatica, riportando l'attenzione sulle dichiarazioni dirette dei protagonisti e ponendo fine a un capitolo di gossip.