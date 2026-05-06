Un acceso confronto ha animato la puntata serale del Grande Fratello Vip, mettendo al centro delle tensioni l'illusionista Marco Berry. Nel corso della settimana, la Casa è stata teatro di diversi scontri che hanno visto Berry protagonista, in particolare un prolungato litigio con Francesca Manzini.

La scintilla del conflitto è scoccata quando Berry ha rivolto a Manzini domande sulla sua vita privata e sul suo passato, considerate scomode e capaci di metterla in evidente difficoltà. Questi interrogativi hanno innescato una serie di attacchi da parte di Marco Berry, che hanno colpito profondamente la concorrente.

Durante la diretta, Francesca Manzini ha espresso il suo disagio, ammettendo di essersi sentita aggredita: «Sono stati giorni difficili, ci viviamo tutti i giorni e il tempo di elaborare è breve. Volevo dare giusto peso a quello che era successo. Marco ha involontariamente aperto questioni del mio passato che non volevo riaprire». La discussione si è poi conclusa con scuse pubbliche e un abbraccio tra i due.

Nonostante la riconciliazione, il comportamento di Marco Berry all'interno della Casa ha continuato a generare malumore nella maggior parte degli inquilini, con la sola eccezione di Antonella Elia, che ha difeso l'illusionista a spada tratta. Dallo studio, l'opinionista Selvaggia Lucarelli ha evidenziato i toni provocatori ed esagerati del concorrente.

«In Marco c'è sempre una nota di cattiveria in quello che dice, lui sa esattamente dove ferire il nemico», ha affermato, citando frasi come «ti devi far curare». Lucarelli ha poi aggiunto: «Questo ti dipinge come una persona perfida, da fuori è brutto vederti così».

Ancora più incisive sono state le critiche di Alessandra Mussolini nei confronti di Marco Berry: «Dici delle cose e le dici in modo spietato e sei consapevole di dire solo cattiverie. A me non piaci proprio come persona, quando me ne vado da questa casa sono felice di non vederti più», ha dichiarato la concorrente.

Scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Un altro momento di forte tensione ha visto protagoniste Alessandra Mussolini e Antonella Elia.

L'ex europarlamentare ha ammesso la difficoltà di stabilire un rapporto sereno con Elia: «C’è stato l’ennesimo litigio, non ci parliamo ormai da giorni. Quello che più mi fa stare male è il tono alto della sua voce», ha rivelato apertamente. Mussolini ha poi aggiunto di sentirsi insofferente: «Sono consapevole di essere diventata insofferente, quando sento le loro voci io mi irrito. C’è una sorta di rigetto da parte mia. Li vedo che parlano e sparlano dietro. Ho un livello di sopportazione molto basso», riferendosi alle continue discussioni con Antonella Elia e Marco Berry.

La concorrente ha ribadito la sua ferma posizione, dichiarando di non volere un chiarimento: «Non voglio chiedere scusa e non voglio perdonare.

Credo che ci siano chimicamente delle persone che non si prendono, noi siamo un esempio. Io sto benissimo con tutti in casa, tranne con Antonella e Marco». Dal canto suo, Antonella Elia ha replicato con durezza: «Io non sopporto la sua ipocrisia. Ci prende in giro di continuo. Ha insultato, urlato, minacciato. È insopportabile».

Il confronto tra le due è stato poi commentato in studio da Selvaggia Lucarelli, che ha espresso apprezzamento per le parole di Alessandra Mussolini: «È la prima volta che la vedo senza maschere. Riesce a dire tutto quello che pensa senza limiti, vuol dire che questo la sta turbando molto».