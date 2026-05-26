La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 11 è già tra gli argomenti più discussi dai fan della soap di Rai 1. Dopo il finale ricco di colpi di scena della decima stagione, il pubblico vuole sapere soprattutto una cosa: chi resterà nel cast e quali personaggi potrebbero uscire definitivamente di scena.

Le prime indiscrezioni sulla stagione 2026/2027 parlano infatti di importanti conferme, possibili addii eccellenti e nuovi ingressi destinati a cambiare gli equilibri all’interno del grande magazzino milanese.

Marcello Barbieri resta protagonista assoluto

Tra le conferme più importanti della nuova stagione c’è sicuramente quella di Marcello Barbieri. Il personaggio continuerà ad avere un ruolo centrale nelle trame della soap, sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Gli sceneggiatori sembrano intenzionati a puntare ancora molto sulla sua evoluzione, soprattutto dopo le vicende che hanno coinvolto Adelaide e il futuro del Paradiso. Marcello sarà quindi uno dei volti chiave della stagione 11.

Adelaide confermata: nuove tensioni in arrivo

Anche la presenza della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo dovrebbe essere confermata. Il personaggio rimane uno dei più amati dal pubblico e continuerà a essere al centro di intrighi familiari e dinamiche sentimentali.

Le anticipazioni parlano di nuovi scontri interni e decisioni che potrebbero avere conseguenze importanti per tutto il grande magazzino.

Marta Guarnieri verso l’addio?

La situazione più delicata riguarda invece Marta Guarnieri. Secondo diverse indiscrezioni, il personaggio potrebbe lasciare Milano nella nuova stagione.

Si parla infatti di una possibile svolta professionale che potrebbe allontanarla definitivamente dal Paradiso. L’eventuale uscita di scena rappresenterebbe uno dei cambiamenti più forti degli ultimi anni, considerando quanto Marta sia stata centrale nelle storyline della soap.

Al momento non esiste ancora una conferma ufficiale, ma i rumor sull’addio dell’attrice si fanno sempre più insistenti.

Matteo Portelli resta nel cast

Buone notizie invece per i fan di Matteo Portelli. Il personaggio dovrebbe continuare a essere presente nella stagione 11, con nuove trame legate soprattutto alla sua vita privata.

Gli autori sembrano voler approfondire ulteriormente il suo percorso, anche grazie alle dinamiche nate nelle ultime puntate della stagione precedente.

Odile sempre più centrale nelle nuove puntate

Tra i personaggi destinati ad avere maggiore spazio ci sarebbe anche Odile. La giovane protagonista potrebbe diventare uno dei nuovi punti di riferimento della soap, soprattutto nel contesto delle storie sentimentali e familiari.

Il suo ruolo dovrebbe crescere sensibilmente nella nuova stagione, confermando la volontà della produzione di rinnovare gradualmente il cast senza rinunciare ai personaggi storici.

Salvatore Amato potrebbe non tornare

Tra le indiscrezioni più sorprendenti c’è quella relativa a Salvatore Amato. Attualmente nessuna strada fa propendere verso un ritorno di Emanuel Caserio nei panni di Salvatore Amato. Nessuna indiscrezione, o fonte, ha parlato di un possibile nuovo ruolo per il personaggio, quindi il pensiero è che la porta del Paradiso sia chiusa tra i progetti dell'attore, che ha da poco pubblicato un singolo musicale.

Concetta e Ciro ancora presenti

Dovrebbero invece restare nel cast Concetta e Ciro Puglisi, anche se le anticipazioni parlano di un periodo particolarmente complicato per la coppia.

Non mancheranno tensioni familiari, incomprensioni e possibili crisi che potrebbero influenzare anche gli altri protagonisti della soap.

Vittorio Conti può davvero tornare?

Uno dei rumors più forti riguarda infine il possibile ritorno di Vittorio Conti. Il pubblico continua a sperare nel rientro dello storico protagonista interpretato da Alessandro Tersigni.

Per il momento non esistono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di contatti ancora aperti con la produzione. Un eventuale ritorno di Vittorio sarebbe senza dubbio il colpo di scena più importante della stagione 11.