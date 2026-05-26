Mahir e Salih riusciranno a trovare Orhan nelle puntate di Racconto di una notte di martedì 2 e mercoledì 3 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo aver parlato con Mahir, Orhan si convincerà che la cosa migliore sia rivelargli la vera identità di Boris. Nel frattempo, Kursat convincerà Canfeza a non sposare Mahir.

Nozze in arrivo a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che Asaf cambierà con Mahir dopo aver sognato Mehmet. Il nonno sarà disposto ad aiutare suo nipote a sposare Canfeza, a costo di andare contro sua moglie Afet.

A questo proposito, appena sarà dimesso dall'ospedale, Asaf organizzerà le nozze di Mahir lontano dalla villa, in un posto a cui saranno invitati Rasit, Mavis, Sera e Salih. Ci sarà la cerimonia della promessa e poi la serata dell'henné prima della Nikkah, il matrimonio con rito islamico che precede l'unione civile. Canfeza e Mahir non potranno essere più felici: finalmente vedranno il loro sogno d'amore diventare realtà. Non tutto, però, andrà come previsto e il giorno delle nozze vere e proprie succederà di tutto. Selim, dopo aver rapito Sila, aspetterà che il matrimonio vada a monte per riavere Canfeza. L'uomo non si farà scrupoli e imporrà a Rasit di fare qualcosa per impedire le nozze. Questa non sarà l'unica minaccia per Canfeza e Mahir: Kursat, infatti, sarà pronto ad usare tutte le sue armi per convincere sua figlia a desistere.

Mahir e Salih a un passo dalla verità

Nella puntata di Racconto di una notte di martedì 2 e mercoledì 3 giugno, Rasit troverà un modo per allontanare Mahir dall'altare. L'uomo gli tenderà una trappola facendogli arrivare una soffiata su Orhan. Salih avvertirà il suo amico e gli dirà che ha scovato finalmente il poliziotto corrotto e Mahir non potrà farsi sfuggire questa occasione. Lascerà Canfeza promettendole che arriverà in tempo per le nozze e andrà con Salih da Orhan, fingendo di avere il passaporto per aiutarlo a fuggire. Quando Orhan si troverà di fronte Mahir tenterà di scappare, ma lui gli farà capire che Boris lo ha solo usato e lo inviterà ad aiutarlo e stare dalla sua parte. Orhan sarà sul punto di rivelare a Mahir che Boris è proprio Rasit.