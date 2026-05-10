Il cast de Il Paradiso delle Signore potrebbe subire importanti cambiamenti nella prossima stagione in partenza a settembre. Le nuove anticipazioni della soap di casa Rai parlano infatti di possibili uscite di scena che rischiano di modificare gli equilibri tra i protagonisti più amati dal pubblico.

Tra i personaggi maggiormente al centro dell’attenzione spicca quello di Marta Guarnieri, che potrebbe lasciare definitivamente Milano per iniziare una nuova vita a Roma. Situazione ormai definita, invece, per Maria Puglisi: al momento non sarebbe previsto alcun ritorno nella nuova stagione.

Marta Guarnieri potrebbe lasciare il Paradiso delle Signore

Il personaggio di Marta Guarnieri rischia seriamente di uscire di scena nei prossimi episodi previsti da settembre. La donna, infatti, starebbe valutando la possibilità di trasferirsi stabilmente a Roma per motivi professionali.

Una scelta che rappresenterebbe una vera svolta per il personaggio e che potrebbe coincidere con l’addio definitivo alla soap opera. Negli ultimi episodi andati in onda, Marta aveva già mostrato il desiderio di concentrarsi maggiormente sulla propria carriera e di costruire un futuro lontano dalle dinamiche milanesi.

Gli sceneggiatori potrebbero quindi decidere di chiudere il suo percorso narrativo, lasciando aperta soltanto una piccola porta per eventuali apparizioni future.

Nessun ritorno per Maria Puglisi nella nuova stagione

Brutte notizie anche per i fan di Maria Puglisi. Dopo il trasferimento in Francia, il personaggio non sarebbe previsto nel cast dei nuovi episodi.

L’assenza di Maria chiuderebbe momentaneamente anche la storyline sentimentale con Matteo Portelli. I telespettatori che speravano in un ritorno di fiamma tra i due dovranno quindi ricredersi, almeno per il momento.

La relazione tra Maria e Matteo aveva conquistato una parte del pubblico della soap, diventando una delle trame romantiche più seguite delle ultime stagioni. Tuttavia, gli sviluppi previsti per settembre sembrano orientati verso nuovi intrecci e nuove coppie.

Nuovi cambiamenti nel cast della soap Rai

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore promettono dunque numerosi colpi di scena. L’eventuale uscita di Marta e la confermata assenza di Maria potrebbero aprire spazio a nuovi personaggi e a dinamiche completamente diverse all’interno del grande magazzino milanese.

La soap continua a mantenere altissima l’attenzione del pubblico pomeridiano di Rai 1 grazie a storie sentimentali, intrighi familiari e continui cambiamenti nel cast. I fan attendono ora conferme ufficiali sulla presenza dei protagonisti storici nella stagione autunnale.