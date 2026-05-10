Quello che è successo al termine della semifinale di Amici ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan, soprattutto a chi non ha dimenticato l'eliminazione choc di Nicolò di un anno fa. Sul web si sono lamentati in tantissimi della proposta di Maria De Filippi di non eliminare nessun allievo tra quelli al ballottaggio, un'idea che non le è venuta nell'edizione precedente quando a rischiare era il cantante che poi ha vinto Sanremo giovani nel 2026.

La proposta della conduttrice di Amici

Tra i fan di Amici c'è chi non ha gradito nulla di quello che è successo sabato scorso in studio, a partire dalla decisione della padrona di casa di assecondare le incertezze dei giudici sul ballottaggio che avrebbe dovuto portare all'eliminazione di un cantante in gara.

"Visto che non riuscite a mettervi d'accordo, facciamo che rimandiamo tutto a domenica prossima. Sarà il pubblico a decidere chi sarà il quinto finalista tra Angie e Lorenzo", ha detto Maria De Filippi al termine della puntata serale che è andata in onda il 9 maggio e che ha creato parecchio malumore tra i telespettatori.

Il ricordo della semifinale dell'anno scorso

Sul web è montata una protesta piuttosto veemente per la mancata eliminazione di sabato scorso, soprattutto tra chi ricorda cos'è successo nella semifinale di Amici 24.

"Nicolò è stato botolato in fretta e furia, invece ai preferiti di Maria viene data un'altra possibilità", "Che circo", "Questa cosa non si poteva fare anche un anno fa con Nicolò?

Siete vergognosi", "In questo programma non ci sono regole, si va in base alle simpatie della conduttrice", "Questo è pongo regolamento", "Meritate il fallimento", "Quest'anno tutti in finale, invece Nicolò cacciato con un -fila via-", "Non vi smentite mai, in negativo ovviamente", si legge su X in queste ore.

Angie e Lorenzo al televoto

Le proteste dei fan non cambieranno le cose, anche perché manca solo una puntata alla fine di questa contestata edizione di Amici.

Domenica 17 maggio la diretta si aprirà con un televoto decisivo tra Angie e Lorenzo: il cantante che riceverà il maggior numero di preferenze da parte del pubblico, diventerà il quinto finalista di quest'anno.