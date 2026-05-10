Importanti novità per i fan di Forbidden Fruit, la soap turca che nelle ultime settimane ha conquistato il pubblico del daytime e della prima serata di Canale 5. Mediaset ha infatti deciso di modificare la programmazione della serie a partire dal weekend del 23-24 maggio, con un nuovo orario destinato a cambiare le abitudini degli spettatori.

Forbidden Fruit non andrà più in onda alle 14:30

Fino ad oggi, la serie è stata trasmessa nel pomeriggio di Canale 5 alle 14:30, ottenendo ascolti soddisfacenti e una crescita costante soprattutto tra il pubblico femminile e i più giovani.

Dal prossimo fine settimana, però, la soap subirà uno slittamento nel palinsesto: Forbidden Fruit sarà trasmessa alle 15:20 circa, prendendo di fatto il posto occupato finora da La forza di una donna.

La decisione arriva in concomitanza con il finale della serie con protagonista Bahar, che chiuderà ufficialmente i battenti venerdì 22 maggio con le ultime puntate previste in prime time.

Il nuovo slot del weekend di Canale 5

Con la chiusura de La forza di una donna, Mediaset ha scelto di puntare ancora sulle produzioni turche, ormai autentico punto di forza della rete ammiraglia.

Lo spostamento di Forbidden Fruit alle 15:20 permetterà alla soap di occupare uno spazio strategico del weekend pomeridiano, mantenendo vivo l’interesse del pubblico appassionato alle dizi turche.

La serie continuerà quindi ad accompagnare gli spettatori di Canale 5 anche nel fine settimana, ma con una collocazione leggermente diversa rispetto al passato.

Forbidden Fruit convince negli ascolti: il bilancio Auditel tra daytime e prime time

Il bilancio Auditel di Forbidden Fruit può considerarsi decisamente positivo, soprattutto alla luce della forte concorrenza televisiva del pomeriggio.

Nel daytime feriale, la soap ha registrato una media compresa tra 1,7 e 2 milioni di telespettatori, con share oscillanti tra il 17% e il 20%, numeri che hanno consentito a Canale 5 di mantenersi competitiva nella fascia pomeridiana.

Ottimi risultati anche tra i target commerciali, particolarmente apprezzati dagli investitori pubblicitari.

La serie è infatti riuscita a fidelizzare il pubblico amante delle fiction turche, già affezionato a titoli come:

Terra amara

Endless Love

Tradimento

Anche gli appuntamenti speciali in prime time hanno dato riscontri incoraggianti. Le puntate serali di Forbidden Fruit hanno più volte superato i 2 milioni di spettatori, mantenendo share competitivi contro programmi di intrattenimento, fiction Rai e reality show.