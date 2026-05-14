L'autore della serie Lanterns ha risposto in modo diretto e ironico alle critiche emerse da una significativa parte del fandom, scatenate dalla pubblicazione del primo teaser ufficiale. Molti spettatori hanno espresso perplessità, giudicando l'approccio visivo adottato come eccessivamente realistico e, di conseguenza, troppo distante dall'immaginario vibrante e colorato tipico del fumetto. La lamentela principale ha riguardato, in particolare, la percepita scarsa presenza del colore verde, un elemento cromatico non solo iconico ma anche profondamente simbolico e distintivo per le celebri Lanterne Verdi.

La replica dell'autore e il simbolismo del verde

In risposta alle puntuali osservazioni riguardanti la presunta assenza o la scarsa visibilità del colore cardine, l'autore ha fornito una replica intrisa di sottile ironia, affermando con chiarezza: "È Lanterna Verde, quindi c’è il verde". Con questa affermazione concisa, ha inteso sottolineare come il riferimento fondamentale al colore sia intrinsecamente implicito nel titolo stesso della serie. Questo suggerisce che la sua essenza non necessiti di un'eccessiva enfatizzazione visiva sullo schermo per essere pienamente riconosciuta e compresa dal pubblico.

Il contesto produttivo e narrativo di Lanterns

Lanterns si configura come una delle produzioni più attese all'interno del vasto DC Universe, frutto della collaborazione tra DC Studios e Warner Bros.

Television. La trama avvincente vede protagonisti due figure leggendarie dell'universo DC: Hal Jordan e John Stewart. I due iconici eroi sono impegnati in un'intricata indagine che si svolge interamente sulla Terra, promettendo di svelare segreti inaspettati. La serie ha ricevuto l'ordine di produzione direttamente da HBO e sarà disponibile per la visione esclusiva sulla piattaforma di streaming HBO Max a partire dal mese di agosto 2026. La fase di scrittura della sceneggiatura è stata completata entro maggio 2024, grazie al lavoro sinergico di un team di autori di spicco che include Chris Mundy, Tom King e Damon Lindelof. Le riprese principali si sono svolte nella vibrante città di Los Angeles, estendendosi tra febbraio e luglio 2025.

Reazioni del pubblico e la visione creativa dietro la serie

Il primo teaser di Lanterns ha generato un'ampia e variegata gamma di reazioni, evidenziando una netta polarizzazione tra gli appassionati. Da un lato, una porzione significativa del pubblico ha espresso critiche decise nei confronti del tono realistico e della palette cromatica tenue adottati, percependo una marcata discordanza rispetto all'estetica più vivace e stilizzata che caratterizza i fumetti originali. Dall'altro lato, numerosi spettatori hanno manifestato un profondo apprezzamento per un approccio più adulto e investigativo, ritenendolo una scelta narrativa coraggiosa e innovativa per il franchise. La risposta dell'autore, caratterizzata da notevole leggerezza e da un tocco di umorismo, ha ribadito con fermezza che il verde è un elemento fondamentale e intrinsecamente legato sia al titolo che al concetto stesso della serie.

Ha chiarito che, sebbene la sua rappresentazione visiva nel teaser possa non essere stata enfatizzata in modo tradizionale, la sua presenza concettuale è innegabile. Questa presa di posizione, pur non essendo stata ampiamente ripresa da ulteriori canali mediatici, è stata cruciale per delineare e chiarire l'intento creativo e la visione artistica alla base dell'intera produzione, contribuendo a orientare il dibattito in corso tra i fan.