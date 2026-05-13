Cristo Fernández, l'attore messicano noto per aver interpretato l'iconico Dani Rojas nella popolare serie 'Ted Lasso', ha ufficialmente firmato un contratto da calciatore professionista. La sua nuova squadra è l'El Paso Locomotive FC, che milita nella USL Championship, la seconda divisione del calcio statunitense. Questa notizia, confermata dal club, segna un significativo ritorno per Fernández, che realizza così un sogno sportivo precedentemente interrotto in gioventù a causa di un infortunio. Il passaggio dalla finzione alla realtà ha generato grande entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori.

"Football is life": il sogno che si avvera

La fama di Fernández è cresciuta esponenzialmente grazie al personaggio di Dani Rojas e al suo celebre motto “Football is life”. Prima della recitazione, l'attore aveva già intrapreso un percorso nel calcio professionistico in Messico, entrando nelle giovanili del Tecos FC in adolescenza. Tuttavia, un grave infortunio all'età di soli quindici anni pose fine alla sua promettente carriera sportiva. Questa battuta d'arresto lo spinse a trasferirsi a Londra, dove la sua vita prese una direzione inaspettata. Fu nella capitale britannica che Fernández si dedicò alla recitazione, raggiungendo il successo internazionale con 'Ted Lasso', la serie di Apple TV+ in cui interpreta un calciatore caratterizzato da energia contagiosa, ottimismo e una smisurata passione per il gioco.

Il ritorno in campo e la nuova avventura

La firma di Fernández con l'El Paso Locomotive FC è il risultato di un intenso periodo di prova durato due mesi. Durante questo lasso di tempo, l'attore-calciatore ha avuto modo di dimostrare le sue capacità, partecipando anche a una partita amichevole contro il New Mexico United. Sebbene l'accordo debba ancora ricevere l'approvazione definitiva dalla lega e dalla federazione calcistica, l'entusiasmo è già palpabile tra i dirigenti del club e i numerosi tifosi della serie. L'allenatore Junior Gonzalez ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di Fernández, sottolineando come l'attore rappresenti un valore aggiunto per la squadra, non solo come potenziale minaccia offensiva, ma anche per l'energia, la passione e la leadership che è in grado di portare all'interno dello spogliatoio.

Il percorso di Cristo Fernández è un esempio eloquente di come la profonda passione per il calcio possa trovare nuove e inaspettate strade, anche dopo ostacoli apparentemente insormontabili. Il suo ritorno al professionismo, dopo aver raggiunto un notevole successo nel mondo dello spettacolo, è stato accolto con straordinario interesse. Sia il pubblico sportivo, sia quello televisivo, riconoscono in lui un modello di determinazione, resilienza e versatilità, capace di coniugare due mondi apparentemente distanti con autentica dedizione.