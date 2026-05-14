Apple TV+ ha ufficializzato il rinnovo di ‘Margo ha Problemi di Soldi’ per una seconda stagione, una decisione che sottolinea il grande successo della produzione, essendo stata presa ancora prima della trasmissione del finale del primo capitolo. La serie, che vede protagonista Elle Fanning nel doppio ruolo di attrice principale e produttrice esecutiva, si è rapidamente affermata come uno dei titoli più discussi e apprezzati sulla piattaforma, grazie a una narrazione che unisce con maestria dramma, ironia e tematiche contemporanee, affrontate con una prospettiva profondamente umana.

Il successo travolgente e l'entusiasmo di Elle Fanning

La conferma di una nuova stagione rappresenta un segnale di enorme fiducia da parte di Apple nei confronti del progetto, evidenziando la sua capacità di distinguersi nel panorama dello streaming. Elle Fanning ha espresso un vivo entusiasmo per la possibilità di continuare a dare vita al personaggio di Margo, definendo l'esperienza una delle più significative della sua carriera. L'attrice ha rivelato di essersi innamorata del romanzo originale di Rufi Thorpe, trovandolo un racconto profondamente umano e incredibilmente originale. Secondo Fanning, la combinazione tra il materiale di partenza, la sceneggiatura di David E. Kelley e l'eccezionale cast ha permesso di creare qualcosa di veramente speciale, capace di connettersi con il pubblico fin dai primi episodi.

L'attrice ha inoltre anticipato che la seconda stagione porterà ancora più caos, creatività e momenti imprevedibili nella vita di Margo, promettendo agli spettatori un viaggio ancora più intenso e fuori controllo rispetto a quanto visto finora.

La trama avvincente e il cast stellare

La serie narra la storia di Margo, una giovane donna che, dopo aver abbandonato il college con il sogno di diventare scrittrice, si ritrova improvvisamente sommersa da problemi economici e dalle responsabilità della maternità. Margo è costretta a crescere un bambino quasi da sola, affrontare bollette sempre più difficili da pagare e convivere con l'assenza di Mark, il padre del piccolo interpretato da Michael Angarano.

Disperata e senza reali alternative, decide quindi di aprire un profilo su OnlyFans utilizzando l'alter ego “HungryGhost”, un personaggio online che finisce lentamente per trasformare la sua vita. La situazione, tuttavia, si complica ulteriormente quando Mark decide improvvisamente di reclamare il diritto di stare accanto al figlio, dando vita a una battaglia legale che rischia di travolgere completamente la protagonista. Accanto a Elle Fanning, il cast di altissimo livello include Nick Offerman e Michelle Pfeiffer, che interpretano rispettivamente il padre ex wrestler e la madre della protagonista. Completano il ricco ensemble attori del calibro di Nicole Kidman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Thaddea Graham, Rico Nasty e Lindsey Normington, contribuendo a rendere la serie ancora più ricca e sfaccettata.

Con il finale della prima stagione ormai imminente, l'attesa per il secondo capitolo è alta. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla trama né una possibile finestra di uscita per questa nuova stagione annunciata. Tuttavia, l'adattamento televisivo sembra aver coperto gran parte degli eventi raccontati nel romanzo originale, suggerendo che la nuova stagione potrebbe espandere ulteriormente la storia di Margo con storyline completamente inedite, offrendo al pubblico nuove prospettive e sviluppi narrativi.