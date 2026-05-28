Nei nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte, si assisterà a un avvenimento drammatico. Si tratta di Sila Haroğlu (Ecem Çalhan) che perderà il bambino che aspettava, a seguito di un litigio acceso con sua zia Sevde (İrem Altuğ).

Selim si ricongiunge con Canfeza, Sevde causa una caduta a Sila

Ben presto, Cabir ucciderà il figlio Mustafa, appena gli rivelerà che in realtà il padre della creatura che aspetta sua figlia Sila non è affatto il defunto fidanzato Kemal. A proposito della fanciulla, verrà liberata, appena Canfeza si rifiuterà di sposare Mahir, temendo che Selim possa fargli del male.

Dopo essersi ricongiunto con Canfeza come tanto desiderava, Selim infatti, consentirà a Sila di andarsene via insieme al nonno Cabir. In seguito, Sevda esigerà sapere da sua nipote Sila se sia stata lei a uccidere Kemal, con il sospetto che lo stesso potrebbe aver scoperto la verità sulla paternità del bambino prima di morire.

Dopo aver negato di essersi sporcata le mani di sangue, Sila farà sapere a sua zia di aver avuto una relazione con un professore di Londra sposato. In preda alla furia, Sevde spingerà Sila causandole una caduta. Dopo aver perso i sensi, la ragazza verrà soccorsa, ma purtroppo perderà il figlio che aspettava.

Sevde si sente la responsabile dell’aborto della nipote, Gulizar disperata

A quel punto, Sevde si sentirà la responsabile dell’aborto di Sila, dopodiché organizzerà il trasferimento della nipote in Inghilterra. La reazione di Gulizar, la madre del defunto Kemal, non si farà attendere, dato che sprofonderà nello sconforto, al pensiero di non poter avere più un nipote.

Ferman invece farà un sospiro di sollievo, con la convinzione che finalmente Cabir smetterà di minacciare la sua famiglia, adesso che sua nipote non è più incinta.

Riepilogo sul matrimonio combinato tra Mahir e Sila

In precedenza, è stata proprio Sevde a pretendere un matrimonio combinato tra Mahir e Sila, per preservare l'onore della famiglia Yilmaz, facendo leva sull'intervento di Cabir. Tuttavia, nonostante le continue suppliche dei suoi nonni Asaf e Afet, Mahir si è opposto alle nozze, facendo presente di voler sposare la donna che ama, ovvero Canfeza.