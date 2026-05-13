La penultima puntata della quinta stagione di The Boys, ora disponibile su Prime Video, ha regalato agli spettatori una sorpresa inattesa e molto apprezzata. L'episodio ha infatti svelato un cameo vocale di una leggenda del cinema: Samuel L. Jackson. Il celebre attore, noto per il suo ruolo iconico di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, ha prestato la sua inconfondibile voce a Xander lo squalo martello, un personaggio chiave in una scena che ha subito catturato l'attenzione dei fan.

Il sorprendente cameo vocale di Samuel L. Jackson

Nell'episodio 5x07, intitolato “The Boys 5x07”, la trama vede The Deep, interpretato da Chace Crawford, in un momento di profonda riflessione in riva all'oceano, dopo essere stato licenziato dai Sette.

È qui che avviene l'incontro con Xander lo squalo martello, un vecchio amico che gli rivolge un avvertimento perentorio e decisamente colorito. La voce che pronuncia queste minacciose parole è stata immediatamente riconosciuta dagli spettatori come quella di Samuel L. Jackson, aggiungendo un elemento di pura sorpresa e un tocco di divertimento irriverente alla sequenza. La partecipazione dell'attore è stata ulteriormente confermata nei titoli di coda, dove il suo nome è apparso con la dicitura di “special guest star”, sottolineando l'importanza e l'eccezionalità di questa apparizione.

L'entusiasmo dei fan e i riferimenti ironici

La notizia del cameo di Samuel L. Jackson ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i fan della serie, che hanno immediatamente invaso i social media per esprimere il loro stupore e la loro gioia.

Molti hanno sottolineato come la sua presenza abbia reso l'episodio ancora più memorabile e divertente. Tra i commenti più gettonati, si è evidenziato un riferimento ironico a un altro celebre ruolo nella carriera dell'attore: il film cult Deep Blue Sea del 1999. In quella pellicola, il personaggio di Jackson si trovava a fronteggiare uno squalo assassino, mentre in The Boys si ritrova, con un gioco di ruoli esilarante, a dare voce proprio a uno squalo. Questo cameo si configura anche come un'ulteriore citazione e parodia del genere supereroistico, un tema ricorrente in The Boys, e si lega in modo brillante ai ruoli iconici di Jackson, in particolare quello di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, che ha interpretato in numerosi film e serie televisive.

Samuel L. Jackson: una carriera tra icone e sorprese

Samuel L. Jackson è universalmente riconosciuto come uno degli attori più versatili e riconoscibili di Hollywood. La sua carriera è costellata di interpretazioni indimenticabili in film che spaziano da Pulp Fiction alla saga di Star Wars, fino al già citato Marvel Cinematic Universe. La sua partecipazione a The Boys, sebbene solo vocale, aggiunge un nuovo e significativo tassello al suo già impressionante curriculum, confermando la sua capacità di sorprendere il pubblico e la propensione della serie a inserire cameo di grande impatto. Con un solo episodio rimasto alla fine di questa stagione, l'attesa per il finale è ancora più palpabile, e i fan si chiedono se ci saranno altre sorprese illustri ad attenderli.