Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Yigit (Doğaç Yildiz) stringeranno un’alleanza per far lasciare i novelli sposi Halit Argun (Talat Bulut) e Ender Çelebi (Şevval Sam).

Sahika, Yildiz e Yigit stringono un’alleanza

Convinto che Yildiz lo tradisca con Kerim a un passo dalle loro nozze, Halit preparerà la sua vendetta. Dopo aver fatto credere a Sahika che sposerà lei il giorno del suo matrimonio, l’imprenditore annuncerà di essere diventato di nuovo il marito di Ender. Inoltre, quest’ultima farà avere ad Halit delle foto compromettenti in cui Yildiz sarà ritratta insieme a Kerim.

Dopo essere stata messa in cattiva luce, Yildiz verrà allontanata dal figlio Halitcan, visto che a ottenere la custodia sarà il padre Halit. Intanto, la reazione di Sahika non si farà attendere, infatti, vorrà farla pagare ad Halit e Ender. La darklady convincerà Yildiz ad allearsi con lei, per farla ricongiungere con il suo bambino.

Sahika potrà contare anche sull’aiuto del nipote Yigit, il quale non approverà l’unione tra la madre e Halit, appena tornerà all’improvviso dall’America. Il ragazzo in preda alla furia, arriverà addirittura a rinnegare la madre. A quel punto, Sahika inviterà Yigit a perdonare la madre, appena si trasferirà alla villa Argun.

Halit crede che Ender abbia trattato male suo figlio Halitcan

Per riuscire nella sua impresa, Sahika coinvolgerà anche la domestica Aysel. Ben presto, Yigit si prenderà gioco di Zehra e Halit, facendogli credere che la nuova bambinaia assunta da Ender abbia dato dei sonniferi al piccolo Halitcan.

Dopo aver intuito lo zampino di Aysel con la faccenda, Ender la rimprovererà subito. Tuttavia, grazie a un registratore piazzato nella camera di Yigit, Sahika manipolerà le parole di Ender, per far credere che si sia scagliata contro il bambino. Su richiesta di Yildiz, l’avvocato Kaya farà ascoltare l’audio ad Halit, il quale andrà su tutte le furie. Quest’ultimo dirà a Ender di voler divorziare, con la convinzione che abbia trattato male suo figlio.

Riepilogo: Kaya ha deciso di lasciare la moglie Ender

Proprio di recente, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito all’ennesimo scontro tra Ender e Sahika, durante i preparativi per il fidanzamento di Lila e Yigit. La darklady ha colto l’occasione, per rivelare al fratello Kaya che Ender non ha affatto trasferito ai figli Yigit ed Emir il 10% delle quote dell’Argun Holding. L’avvocato Kaya ha deciso di chiudere i rapporti con la moglie, per essersi sentito tradito.