Nel corso della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, si assisterà all’ennesimo colpo di scena: Halit Argun si vendicherà di Yildiz Yilmaz, sposando l’ex moglie Ender Celebi.

Sahika scopre che Halit vuole vendicarsi di Yildiz

Halit preparerà una vendetta nei confronti di Yildiz, appena accetterà di diventare di nuovo sua moglie. Nello specifico, dopo aver avviato i preparativi del loro matrimonio, l’imprenditore scoprirà che Yildiz ama un altro uomo. Halit rientrerà a casa, proprio quando Ender, in preda alla furia si scaglierà contro Yildiz, dicendole di star sposando l’ex marito solo per interesse, per averle rivelato di recente che il suo cuore batte per Kerim, l’amministratore delegato della Holding Argun.

A quel punto, Halit ingaggerà un fotografo per sorprendere Yildiz e Kerim insieme, con l’obiettivo di strappare la custodia del piccolo Halitcan all’ex moglie. A cogliere l’occasione, ci penserà Sahika, appena scoprirà le intenzioni di Halit. La darklady proporrà un accordo all’ex amante, visto che gli dirà di possedere degli scatti per dimostrare il tradimento di Yildiz, ma per averli dovrà sposarla.

Sahika è convinta che Argun sposerà lei

Dalle anticipazioni turche, si evince che il giorno del matrimonio, Sahika si preparerà con la convinzione che Argun ha accettato di diventare suo marito. Quest'ultimo invece, sarà pronto a farla pagare a tutti coloro che gli hanno giocato un brutto scherzo, con una mossa inaspettata.

Per iniziare, Sahika si presenterà in abito da sposa alle nozze di Yildiz, spiazzando tutti gli invitati. Subito dopo, Halit sposerà l’ex moglie Ender, dopodiché, stringerà la mano a Sahika e cercherà di strapparle le foto di Yildiz e Kerim insieme.

Riepilogo sull’alleanza tra Ender e Yildiz contro Sahika

Nelle puntate precedenti, a seguito della scomparsa di Ender e Yildiz, Halit era stato in procinto di sposare Sahika. Yildiz aveva fatto perdere le sue tracce, per trascorrere la sua gravidanza in tranquillità. Una notte, però, qualcuno ha bussato alla sua porta, ovvero Ender, la quale dopo aver rischiato di morire per mano del figlio Yigit, ha giurato di vendicarsi della nuova nemica Sahika. In particolare, dopo essersi ripresa, Ender è riuscita a convincere Yildiz ad allearsi con lei contro Sahika.