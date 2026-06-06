Domenica 7 giugno porta un'aria leggera e tanta voglia di stare bene. L'oroscopo di oggi premia i Gemelli, brillanti e pieni di idee, con Leone e Sagittario subito dietro, pronti a godersi una giornata in compagnia. Bene anche il Cancro, che ritrova la dolcezza di casa. Qualche fatica in più per il Capricorno, che farebbe meglio a riposare, e per lo Scorpione, alle prese con pensieri che girano a vuoto. Nel mezzo, segni come Toro e Bilancia cercano il giusto compromesso tra impegni e relax. Vediamo nel dettaglio la classifica, dall'ultimo al primo posto.

L'oroscopo di domenica 7 giugno: dolcezza in famiglia per il Cancro, proposte originali per l'Acquario

12° ♑ Capricorno ⭐½: La domenica vi chiede di rallentare, anche se non è nel vostro stile. La stanchezza accumulata in settimana si fa sentire e il nervosismo è dietro l'angolo. Evitate discussioni in famiglia per questioni di poco conto. In amore meglio ascoltare che puntare i piedi. Il fisico ha bisogno di sonno vero: stasera andate a letto presto.

11° ♏ Scorpione ⭐⭐: Qualche pensiero di troppo rischia di rovinarvi la giornata. Rimuginate su una situazione che oggi non potete risolvere: lasciatela dove sta. In coppia evitate frecciatine, il partner potrebbe non capirle. Chi è solo farebbe bene a uscire e distrarsi un po'.

Una camminata all'aria aperta vi rimette in ordine le idee.

10° ♉ Toro ⭐⭐½: Domenica un po' lenta, divisi tra la voglia di restare in casa e qualche dovere che bussa. Trovate un compromesso: mattina di impegni, pomeriggio di puro relax. In amore serve un gesto concreto, magari una cena preparata con calma. Sul fisico niente eccessi a tavola, lo sapete che è il vostro punto debole.

9° ♍ Vergine ⭐⭐⭐: Giornata nella media, con la mente già proiettata alla settimana che arriva. Provate a spegnere la pianificazione per qualche ora. Una persona cara potrebbe chiedervi una mano: dite di sì senza fare troppe domande. In amore meno analisi e più abbracci. Il corpo ringrazia se vi muovete un po', anche solo a piedi.

8° ♈ Ariete ⭐⭐⭐: Energia buona ma da dosare. La voglia di fare tutto subito rischia di farvi correre a vuoto. Scegliete una sola cosa e fatela bene, che sia sport, una gita o un pranzo con gli amici. In amore evitate di forzare i tempi: chi vi piace ha bisogno di respiro. La sera porta calma.

7° ♓ Pesci ⭐⭐⭐½: Domenica dolce, fatta di piccole cose. Vi accorgete di quanto vi faccia bene la compagnia giusta. In amore una parola gentile apre più porte di mille discorsi. Chi è solo potrebbe ricevere un messaggio inatteso. Sul lavoro tutto fermo, ed è un bene. Concedetevi un pomeriggio senza orologio.

6° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐½: Cercate equilibrio tra ciò che volete voi e ciò che vogliono gli altri. Per una volta mettetevi al primo posto senza sensi di colpa.

In coppia chiarite un piccolo malinteso rimasto in sospeso: bastano due frasi sincere. Il fisico è in ripresa e una passeggiata al tramonto fa il resto.

5° ♋ Cancro ⭐⭐⭐⭐: La tenerezza è la vostra carta vincente. Domenica perfetta per la famiglia, per un pranzo lungo o per quella telefonata che rimandate da giorni. In amore vi sentite protetti e ricambiati. Chi è solo piace più di quanto creda. Buone notizie anche sul fronte energia: vi svegliate finalmente riposati.

4° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐: Avete idee fuori dagli schemi e voglia di metterle in pratica. Un progetto personale prende forma proprio nelle ore più tranquille. In amore stupite il partner con una proposta originale, magari decisa all'ultimo minuto.

Chi è solo conquista con la sua spontaneità. Il fisico regge bene, ma non saltate i pasti.

3° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐½: Domenica di riscatto dopo giorni un po' piatti. Torna la voglia di muovervi, di organizzare, di dire sì. Una gita fuori porta è l'ideale, anche improvvisata. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e il partner vi segue volentieri. Il corpo risponde alla grande: approfittatene per fare un po' di sport.

2° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½: Brillate senza sforzo e gli altri se ne accorgono. Una domenica in compagnia vi restituisce il ruolo che amate, quello di chi tiene insieme il gruppo. In amore arriva un complimento che vale doppio. Possibile anche un'intuizione utile per il lavoro della prossima settimana.

Energia alta e umore in crescita.

1° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐⭐: Il primo posto è vostro e si vede. La mente corre veloce, le parole trovano il tono giusto e ogni incontro vi regala qualcosa. In amore siete brillanti e leggeri: chi è solo può fare colpo con una battuta. Anche il fisico segue il ritmo, vivace ma senza strappi. Approfittate di questa domenica per seminare contatti e idee: nei prossimi giorni raccoglierete.