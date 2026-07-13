Durante il torneo di Wimbledon 2026, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha annunciato il blocco di 3.750 trasmissioni illegali dell’evento sportivo. Il presidente di Agcom, Massimiliano Capitanio, ha diffuso la notizia presentando la nuova relazione annuale dell'Autorità alla Commissione Cultura della Camera. Capitanio ha definito il tennis un "primo banco di prova" significativo, in vista di futuri impegni: "Ora ci attendono le Olimpiadi di Parigi e la ripartenza del campionato di calcio per affinare ulteriormente i nostri strumenti di prevenzione e contrasto alla pirateria digitale".

La relazione di Agcom si concentra sulle misure adottate per arginare la distribuzione illegale di contenuti audiovisivi, una problematica di grande attenzione istituzionale e per gli operatori del settore. Nel solo periodo di Wimbledon, grazie al nuovo protocollo operativo, sono stati individuati e bloccati i 3.750 flussi illeciti. La rapidità degli interventi è stata garantita da una sinergia rafforzata tra l'Autorità, le forze dell’ordine e le principali piattaforme digitali.

Il contrasto alla pirateria digitale

L'iniziativa si inserisce in un piano strategico più ampio, che vede Agcom impegnata nella tutela dei diritti dei titolari di contenuti sportivi, editoriali e dello spettacolo. Il presidente Capitanio ha evidenziato come i riscontri positivi di Wimbledon abbiano consolidato la strategia di intervento tempestivo.

Ha affermato che "un’azione organizzata permette risposte efficaci in tempo reale", proteggendo industria e utenti. La collaborazione istituzionale è cruciale per questi obiettivi, specialmente in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi.

Agcom e la lotta alla pirateria in Italia

L'Agcom detiene un ruolo cruciale nella supervisione e regolazione delle comunicazioni italiane, sia televisive che digitali. L'Autorità ha costantemente sviluppato strumenti e procedure specifiche per intercettare e bloccare le attività pirata, aggiornando linee guida e protocolli tecnici. La collaborazione con provider, forze dell’ordine e titolari dei diritti è fondamentale per ridurre il fenomeno della pirateria, specialmente in occasione di eventi globali che registrano un incremento di flussi illeciti. I risultati di Wimbledon 2026 confermano l'efficacia dell'approccio di Agcom e la sua centralità nella difesa della legalità nel comparto audiovisivo italiano.