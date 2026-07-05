Un momento di grande gioia e celebrazione ha segnato l'unione di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno pronunciato il fatidico sì a Militello Val di Catania. La cerimonia civile, un evento intimo e significativo, si è svolta nei suggestivi locali dell’ex Monastero, un luogo carico di storia che ha fatto da cornice perfetta a questo importante passo. La coppia ha formalizzato la propria unione davanti al sindaco Giovanni Burtone, in una giornata che ha riunito familiari e amici più stretti per condividere la loro felicità. Tra i presenti spiccavano i volti noti dei genitori della sposa, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, testimoni privilegiati di questo nuovo capitolo nella vita della figlia.

L'emozionante ingresso con papà Eros

Uno dei momenti più toccanti e attesi della cerimonia è stato senza dubbio l'ingresso di Aurora Ramazzotti. La sposa, radiosa nel suo abito bianco, ha percorso la navata mano nella mano con il padre, il celebre cantante Eros Ramazzotti. Questa immagine, intrisa di affetto e orgoglio paterno, ha catturato l'attenzione di tutti i presenti, diventando subito un simbolo dell'amore familiare che ha avvolto l'intera giornata. Il momento è stato immortalato e prontamente condiviso sui social media da alcuni degli invitati, tra cui Giulia Salemi, permettendo a un pubblico più ampio di partecipare, seppur virtualmente, a questa emozione collettiva. La scelta dell'abito bianco ha ulteriormente enfatizzato la solennità e la bellezza dell'occasione, rendendo l'atmosfera ancora più magica e indimenticabile per la giovane coppia e per tutti i partecipanti.

Michelle Hunziker e il legame speciale con Militello

La presenza di Michelle Hunziker, madre della sposa, ha aggiunto un ulteriore strato di emozione alla giornata. Per la conduttrice, tornare a Militello Val di Catania non è stato solo un evento legato al matrimonio della figlia, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un ritorno ai suoi trascorsi giovanili. La località siciliana, celebre per la sua storia e i suoi affascinanti angoli barocchi, ha risvegliato in Michelle ricordi personali e profondi legami con il territorio. È interessante notare come Militello sia anche la città natale di un'altra icona della televisione italiana, Pippo Baudo, un dettaglio che aggiunge ulteriore prestigio e risonanza culturale al luogo scelto per le nozze.

La Hunziker ha condiviso apertamente la sua commozione e i suoi ricordi legati a questi luoghi, sottolineando il forte legame che la unisce a questa terra.

Prossimi festeggiamenti: un nuovo capitolo

La cerimonia civile, seppur ricca di significato, ha rappresentato solo il primo atto di un più ampio programma di festeggiamenti. La coppia si prepara infatti a una grande celebrazione che si terrà al Castello Xirumi Serravalle, situato nel lentinese. Questo evento, che si preannuncia ancora più sfarzoso e partecipato, vedrà la presenza di numerosi ospiti, pronti a festeggiare l'unione di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. L'intera vicenda segna l'inizio di un nuovo e significativo capitolo non solo per i due sposi, ma anche per le rispettive famiglie, che si uniscono in un contesto di gioia, tradizione e affetto. L'attesa per la grande festa al Castello Xirumi Serravalle è palpabile, promettendo un'ulteriore occasione per celebrare l'amore e l'inizio di una vita insieme.