La Stagione Estiva 2026 del Maggio Musicale Fiorentino prende il via a partire dall’11 luglio nella suggestiva Cavea del teatro. Questo spazio all’aperto, che offre una vista panoramica sulla città, è pronto ad accogliere il pubblico con una programmazione ricca e diversificata. Sotto la guida del sovrintendente Carlo Fuortes, l’iniziativa mira a offrire un’esperienza culturale informale e inclusiva, rivolta sia ai cittadini che ai turisti, garantendo serate fresche e ventilate durante il periodo estivo fiorentino.

Un Cartellone tra Tradizione Lirica e Nuovi Linguaggi

Il programma della Stagione Estiva 2026 si distingue per la sua notevole versatilità, grazie all’impegno dell’Orchestra e del Coro del Maggio. Le compagini sono pronte ad affrontare un ampio spettro di repertori, spaziando dall’opera lirica tradizionale al jazz contemporaneo, fino alle indimenticabili colonne sonore cinematografiche. L’apertura è affidata a uno dei capolavori più amati di Gioachino Rossini, ‘Il barbiere di Siviglia’, in scena l’11 luglio. L’opera sarà proposta nello storico allestimento firmato da Damiano Michieletto e diretta dal maestro Riccardo Bisatti, con un cast completamente rinnovato rispetto alle fortunate edizioni precedenti.

Tra i protagonisti sul palco figurano Marco Ciaponi (Il Conte d’Almaviva), Roberto De Candia (Don Bartolo), Alexandra Meteleva (Rosina), Min Kim (Figaro), Giorgio Caoduro (Don Basilio), Gonzalo Godoy Sepúlveda (Fiorello e Ufficiale) e Aloisia de Nardis (Berta). Le repliche sono fissate per il 14 e il 18 luglio.

La programmazione prosegue con appuntamenti che sottolineano l’apertura del Maggio Musicale Fiorentino a linguaggi artistici innovativi. Il 16 luglio, la Cavea ospiterà un attesissimo evento jazz: Paolo Fresu e il suo celebre Devil Quartet si esibiranno insieme all’Orchestra del Maggio. Questo progetto straordinario, con arrangiamenti e scrittura musicale di Paolo Silvestri, ricostruirà e reinterpreterà liberamente la ‘Bohème’ di Puccini in chiave contemporanea.

Successivamente, il 23 luglio, il Coro e l’Orchestra del Maggio celebreranno il mito del cinema italiano e internazionale con l’esecuzione dal vivo della leggendaria colonna sonora composta da Ennio Morricone per il capolavoro di Sergio Leone, ‘Per un pugno di dollari’. Un’occasione per rivivere la potenza epica di temi musicali entrati nella storia della cultura globale.

Iniziative Partecipative e Grandi Eventi Finali

Oltre ai grandi concerti e alle produzioni operistiche, la Cavea sarà teatro di due serate speciali dedicate alla parola e alla scrittura. Il 13 e il 25 luglio, torna l’iniziativa “Liberamente” Scuola Popolare di Scrittura Sotto le Stelle, ideata e condotta da Stefano Massini con gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Questo progetto trasformerà lo spazio in un laboratorio a cielo aperto, coinvolgendo attivamente il pubblico nella creazione di un copione collettivo sul tema della felicità, consolidando la sinergia tra le istituzioni culturali della città. A chiusura della stagione, il 25 luglio, nell’ambito del Musart Festival 2026 al Parco Mediceo di Pratolino, l’Orchestra e il Coro del Maggio eseguiranno i maestosi ‘Carmina Burana’ di Carl Orff. L’evento sarà diretto dal maestro del Coro Lorenzo Fratini, con la partecipazione dei solisti Aloisia de Nardis (soprano), Francesco Lucii (tenore) e Roberto De Candia (baritono).

La Stagione Estiva 2026 del Maggio Musicale Fiorentino si conferma così un appuntamento di grande rilievo per la città di Firenze, capace di unire con successo tradizione e innovazione. Offrendo al pubblico un cartellone ricco di grande musica e cultura all’aperto, il Maggio invita a vivere esperienze uniche e partecipative sotto le stelle della Cavea e oltre.