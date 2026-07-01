Nei nuovi episodi della soap turca Far Away, Sadakat (Gonca Cilasun) spiazzerà suo figlio Cihan Albora (Ozan Akbaba), facendogli sapere un suo segreto. I telespettatori, avranno modo di apprendere che il padre del defunto Boran (Burç Kümbetlioğlu) è Ecmel (Müfit Kayacan).

Alya scopre la gravidanza di Zeynep

Ben presto, Sadakat farà arrivare a villa Arbora la giovane Zeynep, per farla gettare tra le braccia di suo figlio Cihan. A quel punto, l’anziana donna farà sapere che la fanciulla e Cihan le daranno un erede. A scoprire l’inganno di Sadakat ci penserà Alya, venendo a conoscenza che in realtà Zeynep è già incinta.

Sia Alya e Cihan vorranno convincere i familiari di Zeynep, a far sposare la figlia con il padre del bambino che aspetta. La reazione di Sadakat non si farà attendere, ma suo figlio Cihan la metterà subito a tacere, facendole presente che nella loro famiglia c’è già il piccolo Deniz.

Sadakat messa alle strette da Cihan, Kaya torna in libertà

Inoltre, Cihan andrà su tutte le furie, appena capirà che sua madre Sadakat ha commissionato l’omicidio del cognato Ecmel, il quale si troverà ancora in ospedale dopo essere stato ferito. Non appena suo figlio le chiederà delle spiegazioni, Sadakat gli rivelerà di odiare Ecmel, per averla abbandonata quando aveva 17 anni, proprio quando era rimasta incinta di lui.

L’anziana donna scenderà nel dettaglio, svelando a Cihan che suo fratello Boran non era figlio del suo defunto marito Azem, ma del cognato Ecmel. Cihan rassicurerà sua madre, dicendole di non avere alcuna intenzione di far sapere al piccolo Deniz che suo nonno è Ecmel.

Successivamente, Cihan farà scagionare suo fratello Kaya, proprio quando rischierà di essere condannato per aver attentato alla vita di Sedat. In particolare, grazie a un filmato, emergerà che Kaya ha agito per legittima difesa, dopo essere stato aggredito da Sedat.

Riepilogo: Sadakat ha accusato Alya di tradimento

In precedenza, la protagonista Alya è stata ancora decisa ad allontanare il figlio Deniz dagli Albora. Per garantirgli un futuro normale, la donna si è messa alla ricerca di un lavoro, ed ha fatto un colloquio all’ospedale Yonca, ma ha scoperto che è gestito da Demir, il nemico degli Albora. Appena Alya è rientrata alla villa, sua suocera Sadakat l’ha accusata di tradimento.