Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit, che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2026, Yildiz Yilmaz e Sahika Ekinci avranno lo stesso obiettivo, ovvero quello di dare una lezione ad Halit Argun, per aver sposato Ender Celebi.

Ender viene rinnegata da Yigit, Kerim licenziato da Halit

Yildiz si trasferirà a casa di Rukiye, insieme al figlio Halitcan e alla madre Asuman. A quel punto, Yildiz chiederà un consiglio all’avvocato Kaya, intimorita dal pensiero che l’ex marito Halit possa separarla dal suo bambino.

Nel contempo, dopo essere tornato a Istanbul, il giovane Yigit rinnegherà sua madre Ender, per non averlo messo al corrente del suo matrimonio con Halit.

Spazio anche ad Halit, che licenzierà Kerim dalla Holding Argun, con la convinzione che abbia una relazione clandestina con Yildiz. A quel punto, Kerim deciderà di testimoniare a favore di Yildiz, nella causa di affidamento del piccolo Halitcan.

Sahika e Halit ancora soci in affari, Yildiz viene separata dal figlio Halitcan

Intanto, Sahika rimarrà colpita dal piano attuato da Halit per ottenere la custodia del figlio avuto con Yildiz. La darklady, continuerà a essere socia in affari di Halit, ma mediterà di fargliela pagare, per averle fatto credere che avrebbe sposato lei.

Per concludere, dopo essere stata allontanata dal figlio, anche Yildiz sarà determinata a vendicarsi di Halit e di Ender in preda alla disperazione.

Riepilogo sul matrimonio segreto di Halit e Ender

Di recente, Halit ha spiazzato tutti, annunciando il giorno del suo matrimonio con Yildiz di aver sposato l’ex moglie Ender in gran segreto. In particolare, l’imprenditore ha attuato la sua vendetta, dopo aver scoperto che Yildiz lo tradisce con Kerim. Yildiz è caduta nella trappola di Ender, che credeva ancora sua amica, visto che l’ha fatta fotografare da suo fratello Caner insieme a Kerim. Yildiz non è stata l’unica a indossare l’abito da sposa: anche Sahika ha fatto il suo ingresso vestita di bianco. In precedenza, la darklady aveva promesso ad Halit di fargli vedere degli scatti di Yildiz in compagnia di Kerim, soltanto se sarebbe diventato suo marito.