La vita di Yildiz cambierà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit. Dopo aver perso tutto, la donna si ritroverà senza soldi, senza la protezione della villa e soprattutto lontana dal piccolo Halit Can. Nonostante il dolore, continuerà a lottare in segreto pur di poter vedere suo figlio almeno per pochi minuti.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit toglie il figlio a Yildiz, lei finisce in miseria

Dopo lo scandalo che travolgerà la famiglia Argun, Yildiz non riuscirà a ottenere l’affidamento del bambino. Halit deciderà di tenerla lontana da Halit Can, convinto che lei non sia in grado di garantirgli stabilità.

Per Yildiz sarà un colpo duro da accettare. Abituata al lusso e alla vita sfarzosa, si ritroverà costretta a ricominciare da zero insieme ad Asuman. Le due donne verranno ospitate in un’altra casa e cercheranno un modo per sopravvivere.

Yildiz apre una lavanderia

Con i pochi soldi ottenuti grazie a Mert, Yildiz e Asuman progetteranno di rilevare una lavanderia a secco per avere un’attività tutta loro. La situazione economica, però, resterà molto difficile e Yildiz farà fatica ad accettare il crollo della sua vita.

Tuttavia, il dolore più grande non riguarderà le privazioni materiali: la donna soffrirà soprattutto per la lontananza da Halit Can, senza riuscire a rassegnarsi all’idea di non poter stare accanto a suo figlio.

Aysel tradisce Halit per aiutare Yildiz!

Nonostante il divieto imposto da Halit, Yildiz continuerà a cercare un modo per vedere il bambino. Approfittando dei momenti in cui l’uomo non sarà presente nella villa, chiederà aiuto ad Aysel, che deciderà di coprirla. Grazie alla complicità della domestica, Yildiz riuscirà così a intrufolarsi nella dimora per trascorrere qualche momento con Halit Can senza farsi scoprire. Ogni incontro sarà carico di ansia, perché se Halit dovesse accorgersi della situazione potrebbe reagire duramente.

Yildiz ha perso per sempre Halit Can?

Le nuove puntate mostreranno una Yildiz fragile, molto diversa dalla donna ambiziosa vista in passato. La perdita del figlio e il crollo della sua posizione sociale la metteranno davanti al periodo più difficile della sua vita.

Resterà però da capire se riuscirà a riconquistare la fiducia di Halit oppure se la separazione da Halit Can diventerà definitiva.