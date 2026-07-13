Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, Ender Celebi (Şevval Sam) sospetterà che il suo defunto ex marito Halit Argun (Talat Bulut) sia sopravvissuto, e stia preparando la sua vendetta servendosi della complicità del suo uomo di fiducia Sitki (Mehmet Pamukcu).

Halit perde la vita, Sitki pedina Ender

Ben presto, si assisterà al decesso di Halit, che morirà dopo essere caduto dalle scale, durante uno scontro con le ex Ender, Sahika e Yildiz. Per non finire in carcere, le tre donne nasconderanno agli inquirenti la verità sul decesso dell’imprenditore.

A distanza di tre mesi, Sahika, Ender e Yildiz cominceranno a ricevere degli sms minacciosi, e temeranno che qualcuno sappia del loro coinvolgimento con la tragica fine di Halit. A quel punto, le tre donne scopriranno dello zampino di Sikit, l’ex autista di Halit, il quale messo alle strette, si scuserà, e ammetterà di averle ricattate per essere caduto in disgrazia.

In seguito, appena diventerà l’autista di Zehra e Mert, Sitki comincerà a pedinare Ender, che finirà per accorgersi della sua presenza.

Ender teme che Halit voglia vendicarsi di lei, Sahika e Yildiz

Dopo aver scoperto grazie a suo fratello Caner, che Sitki si reca spesso di una famosa banca di Istanbul, Ender apprenderà anche che l’autista esegue gli ordini del suo capo.

Inoltre, Ender rimarrà sconvolta, quando scoprirà dell’esistenza di un conto bancario intestato ad Halit Argun. La donna ipotizzerà che il suo ex marito quindi abbia potuto inscenare la sua morte, per pianificare la sua vendetta contro di lei, Sahika e Yildiz.

Ender sarà sempre più convinta che Halit sia ancora vivo, appena Zehra le rivelerà di aver fatto vestire il suo defunto padre da Sitki. A quel punto, Ender confiderà il suo timore a Yildiz e Sahika, che si rifiuteranno di darle ragione.

Riepilogo: Halit ha contato sull’aiuto di Sitki in diverse occasioni

In passato, Sitki è stato il fedele braccio destro di Halit in diverse circostanze. Per iniziare, l’autista ha pedinato Ender e l’ha sorpresa in compagnia dell’amante Sinan.

In un altro frangente, sempre grazie a Sitki, Halit aveva ottenuto delle foto dei loschi traffici della nuova segretaria Sevda, assoldata per incastrare Yildiz. Inoltre, Sitki ha avuto il compito di seguire in gran segreto anche le mosse di Yildiz. Successivamente, Halit ha trovato rifugio a casa del suo ex autista Sitki, dopo aver perso ogni sua ricchezza a causa di un investimento sbagliato.