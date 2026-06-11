Le nuove anticipazioni turche di Forbidden Fruit, relative alle puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5, preannunciano una svolta gelida e inattesa per Yigit, destinato a rientrare a Istanbul solo per scoprire che la madre Ender ha sposato Halit senza dirglielo. Una rivelazione che farà esplodere tensioni familiari, rivalità mai sopite e nuove alleanze pronte a ribaltare gli equilibri della dizi. Il ritorno di Yigit, infatti, diventerà la miccia di una storyline intricata, dove rancori, segreti e manipolazioni si intrecciano fino a trasformare ogni rapporto in un campo minato.

Il matrimonio‑trappola di Ender sconvolge Halit, Yildiz e Şahika

Il caos prende forma nel giorno del matrimonio tra Halit e Yildiz, già minato dai sospetti dell’uomo sul presunto tradimento della futura sposa con Kerim. Convinto di essere stato ingannato, Halit si lascia manipolare da Şahika, che gli propone un patto: sposarla in cambio di foto compromettenti di Yildiz. Il risultato è una scena surreale all’altare, con due spose in abito bianco e un Halit pronto a smentire tutto davanti agli invitati. Il colpo di scena arriva quando l’imprenditore annuncia di non poter sposare nessuna delle due perché è già marito di Ender, che ha orchestrato l’intera manovra per colpire sia Halit sia l’ex marito Kaya, convinta che lui l’abbia tradita.

Una mossa che scatena un terremoto emotivo e familiare, aprendo la strada a una catena di reazioni imprevedibili.

Il ritorno di Yigit accende lo scontro e si infuria con Ender

Mentre Halit porta via il piccolo Halitcan, Yigit rientra dagli Stati Uniti deciso a riconquistare Lila, ma trova una realtà completamente diversa. Nella vecchia casa di Ender incontra solo Caner ed Emir, che tentano invano di nascondergli la verità. Sarà invece Şahika a rivelargli senza filtri che Ender ha sposato Halit, scatenando la sua furia. Yigit corre alla villa Argun e affronta la madre, trovando sulla sua strada anche Erim, che gli rinfaccia di non essersi opposto quando Ender aveva sposato Kaya. Le parole del fratello lo irritano ancora di più, fino al punto di accusare la madre di aver scelto Halit per puro interesse.

Quando Ender prova a difendersi, confessando che Kaya l’ha tradita, Yigit la ferma con una frase che la colpisce come un colpo secco: non la considera più sua madre. Una frattura dolorosa che offre a Sahika l’occasione perfetta per trascinare Yigit dalla sua parte, alimentando una guerra familiare destinata a diventare sempre più feroce.