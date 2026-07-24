Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 11 per la settimana dal 7 all'11 settembre inaugurano la nuova stagione con importanti novità. Il grande magazzino riapre i battenti tra nuovi progetti, cambiamenti nello staff e situazioni destinate a modificare gli equilibri sia professionali che personali dei protagonisti.

Il Paradiso riapre con nuovi progetti

Dopo la pausa estiva, Roberto Landi e Marcello Barbieri sono pronti a rilanciare il Paradiso con idee innovative. In vetrina compare una misteriosa scritta, "Bella dalla testa ai piedi", mentre all'interno del negozio un grande telone nasconde una sorpresa che verrà presto svelata ai dipendenti e alla clientela.

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, con il desiderio di iniziare una nuova stagione all'insegna dell'innovazione.

Le Veneri affrontano importanti cambiamenti

Il gruppo delle Veneri si presenta profondamente rinnovato. Alcune storiche commesse hanno infatti lasciato il negozio: Caterina si è trasferita a Venezia insieme al padre per lavorare come costumista al Teatro La Fenice, Barbara è concentrata sugli studi, mentre Irene sta viaggiando insieme a Johnny.

A ricoprire il ruolo di capocommessa è ora Elisa Croce, una figura particolarmente severa che fatica a conquistare la simpatia delle colleghe, soprattutto di Delia. Nel frattempo il Paradiso è pronto ad avviare le selezioni per accogliere nuove Veneri.

La sorpresa di Botteri emoziona Delia

Uno dei momenti più significativi della settimana riguarda Gianlorenzo Botteri, che decide di fare un regalo speciale a Delia.

Il misterioso telone viene finalmente rimosso e rivela una grande novità: all'interno del Paradiso è stato realizzato un salone da parrucchiera, uno spazio dedicato alle clienti dove Delia potrà finalmente esprimere tutto il suo talento realizzando acconciature esclusive.

Un progetto che rappresenta anche la concretizzazione di uno dei suoi sogni più grandi.

La Galleria Milano Moda attraversa una grave crisi

Se al Paradiso si respira entusiasmo, la situazione della Galleria Milano Moda è decisamente più complicata.

Odile è convinta di aver individuato a Parigi il nuovo stilista destinato a rilanciare l'azienda, ma dietro l'ottimismo si nasconde una realtà molto diversa.

Umberto Guarnieri, parlando con Adelaide, ammette infatti che le condizioni economiche della società sono molto difficili e che, senza un'inversione di rotta, il rischio di chiusura diventa sempre più concreto.

Iacopo Corsi mette subito le cose in chiaro

Il giovane stilista Iacopo Corsi si presenta al colloquio con grande sicurezza nei propri mezzi. Il talento non gli manca, ma prima di accettare qualsiasi proposta pretende una garanzia fondamentale: poter lavorare con assoluta libertà creativa.

Le sue richieste potrebbero complicare i piani della Galleria Milano Moda proprio nel momento in cui l'azienda ha maggiore bisogno di rilanciarsi.

Carla Corsi conquista Umberto

Durante una conferenza dedicata ai nuovi mercati europei, Umberto Guarnieri viene interrotto dall'intervento deciso di Carla Corsi, imprenditrice di grande personalità e madre di Iacopo.

Le sue parole conquistano il pubblico e attirano immediatamente l'attenzione di Umberto, che rimane profondamente colpito dalla determinazione e dal carattere della donna.

Odile riceve una visita inattesa

Sul finale arriva anche un colpo di scena destinato ad aprire nuovi interrogativi.

Uno psichiatra si presenta da Odile per comunicarle che una sua paziente, Greta Marchesi, continua a chiedere insistentemente di lei. Una richiesta inattesa che lascia spazio a nuovi misteri e promette sviluppi importanti nelle prossime puntate.