Nella puntata della soap turca L’erede che andrà in onda su Canale 5 venerdì 24 luglio 2026 sempre in prima serata, Melek Ozdel (Aybüke Pusat) una delle protagoniste, scoprirà finalmente l’identità della sua madre biologica Sevde (Sezin Bozacı), dopo essersi fatta sempre più domande sul suo passato.

Yusuf minaccia di uccidere Sevde, Serhat invita i Kordagli a cena

Per iniziare, Sevde caccerà Melek in malo modo in preda alla furia, non appena la giovane troverà il coraggio di chiederle chi siano i suoi reali genitori. Quando farà ritorno a casa, Sevde verrà minacciata da Yusuf, che le punterà una pistola contro su ordine di Sultan.

Spazio anche ai Kordagli, che saranno parecchio agitati per la vicenda dei reperti archeologici, che Akif sarà intenzionato a vendere all’oscuro dei suoi familiari.

A proposito di Akif, mentre aspetterà Serhat in un ristorante, verrà raggiunto da Asir, che sarà deciso a incontrare suo fratello a tutti i costi. Appena arriverà, Serhat comunicherà ad Asir di voler invitare a cena alla villa degli Yelduran la famiglia Kordagli per festeggiare. Ziyan rimarrà senza parole ed esulterà di gioia, quando suo figlio Asir lo metterà al corrente dell’invito di Serhat.

Melek resta spiazzata

A quel punto, sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Serhat e Asir si scambieranno una stretta di mano. Il giorno della cena, Sevde sconvolgerà Melek, rivelandole di essere lei la sua vera madre.

Riepilogo: Melek ha accusato i suoi genitori adottivi

Nelle puntate precedenti, Melek ha costretto i suoi genitori a raccontarle tutta la verità, scoprendo così di essere stata adottata. Parecchio spiazzata, la ragazza ha accusato Hilmi e Nergis per averle mentito per tutto questo tempo sulle sue origini. Inoltre, Melek ha deciso di andarsene dalla villa parecchio furiosa, appena suo marito Serhat ha impedito a sua madre Sultan di cacciare Yildiz. Sevde invece ha portato Melek nella casa in cui è nata, e l’ha lasciata piena di dubbi, per non averle rivelato subito di essere la sua vera madre. Nel contempo, Sevde ha continuato a cercare giustizia, ma a ostacolarla ci ha pensato Ziyan, minacciandola per impedirle di fare ulteriori indagini sul passato.