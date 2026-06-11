Nei nuovi appuntamenti della soap turca L’Erede trasmessa su Canale 5 il venerdì sera, Melek Özdel (Aybüke Pusat) scoprirà la verità sulle sue reali origini: la sua madre biologica Sevde (Sezin Bozacı), le rivelerà infatti di essere stata adottata.

Sevde rivela a Melek che Nergis e Hilmi non sono i suoi genitori biologici

Ben presto, Sevde e Melek salveranno la vita ad Hatcik, la quale verrà lanciata nel vuoto da Akif. In tale circostanza, Sevde noterà una cicatrice nella gamba destra di Melek, proprio la stessa che aveva sua figlia, strappata dalle sue braccia quando era soltanto una neonata.

Sevde aprirà gli occhi alla giovane, rivelandole soltanto che Nergis e Hilmi non sono i suoi veri genitori.

Tuttavia, Melek non si fiderà affatto di Sevde, poiché darà l’impressione di essere poco lucida. Poco dopo, Sevde si scontrerà duramente con Yelduran, e i telespettatori avranno modo di scoprire la ragione per cui Melek è stata allontanata dalla sua famiglia in passato.

Sevde accusa Sultan di averla allontanata da sua figlia in passato

In particolare, emergerà che Sultan, la madre di Serhat, amava Mustafa Saniye, prima di sposare Bekir su ordine dei suoi cari. Dopo essere stato lasciato, Mustafa intraprese una relazione con Sevde, scatenando la gelosia di Sultan.

Un giorno, Sevde accuserà la madre di Serhat, dicendole che fu lei ad allontanarla da sua figlia, con la convinzione che il padre fosse il suo ex Mustafa.

Sultan si rifiuterà di rispondere a Sevde, ma rimarrà sconvolta, quando la stessa le dirà che Mustafa in realtà non ha alcun legame di parentela con sua figlia.

Riepilogo sul triangolo amoroso di Serhat, Melek e Yildiz

Dopo aver sposato Melek in segreto a Istanbul, il chirurgo Serhat si è visto costretto a tornare a Urfa a causa della morte del padre. Il giovane ha appreso di dover convolare a nozze con Yildiz per far riappacificare due famiglie. A quel punto, le trame sono state movimentate dal triangolo amoroso formato da Serhat, Yildiz e Melek, la quale non ha avuto alcuna intenzione di condividere il marito con un’altra donna. Quest’ultima ha mandato all’aria i piani delle due famiglie in guerra, per aver interrotto la cerimonia annunciando di essere la vera moglie di Serhat.