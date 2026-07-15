La nota criminologa Roberta Bruzzone ha annunciato l'addio a ‘Quarto Grado’, il programma di approfondimento di Rete 4. La decisione, comunicata sui suoi canali social, è motivata da nuovi progetti professionali in Rai, dove assumerà un ruolo centrale come conduttrice. Bruzzone ha specificato che la scelta non è legata a dissapori, esprimendo stima e gratitudine verso Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e l'intero team, riconoscendo il valore dell'esperienza.

Una nuova direzione professionale

Nel suo messaggio, Roberta Bruzzone ha definito la decisione una “scelta naturale, doverosa e non più procrastinabile”, indicando una chiara evoluzione del suo percorso professionale.

Ha augurato a ‘Quarto Grado’ di proseguire con rigore e qualità, ribadendo la sua riconoscenza. Ha chiarito che il passaggio a nuove sfide non è stato dettato da contrasti, ma dalla volontà di affrontare nuovi orizzonti professionali e di ricoprire un ruolo più centrale nel panorama televisivo.

I prossimi impegni su Rai2

La prossima stagione televisiva vedrà Roberta Bruzzone protagonista su Rai2 con due nuovi format. Il primo, ‘Dentro la truffa’, analizzerà i meccanismi delle frodi e le tecniche di manipolazione psicologica, offrendo un'analisi approfondita. Il secondo progetto è il ritorno di ‘Nella mente di Narciso’, ideato e condotto dalla stessa Bruzzone, dedicato all'esplorazione delle personalità narcisistiche e delle dinamiche relazionali disfunzionali.

Questi incarichi segnano una fase di crescita e maggiore centralità per la criminologa nel contesto televisivo nazionale.

Il profilo della criminologa

Roberta Bruzzone è una stimata criminologa e psicologa forense, nota per la partecipazione a numerosi programmi televisivi dedicati all'analisi di casi di cronaca nera. Ha collaborato con diverse testate e reti, distinguendosi per la sua competenza nelle scienze forensi e nella psicologia criminale. La sua presenza in trasmissioni di approfondimento ha contribuito a rendere accessibili al grande pubblico tematiche complesse legate alla criminologia e alla prevenzione delle frodi, consolidando la sua reputazione di esperta nel settore.