Nelle puntate di Beautiful in onda nel mese di agosto 2026, Carter Walton sfiderà Ridge per il controllo della Forrester Creations, ma Brooke interverrà scontrandosi con sua figlia.

Determinata a rifarsi dopo essere stata umiliata ed estromessa, Hope troverà in Carter un alleato forte e spietato. L'avvocato (intepretato dall'attore Lawrence Saint-Victor), per sostenere la giovane Logan, elaborerà infatti una sottile manovra finanziaria concepita con un unico scopo: sottrarre il controllo gestionale della Forrester Creations dalle mani di Steffy e Ridge.

Hope, dopo la grande delusione subita a seguito del licenziamento e della cancellazione della sua linea, accetterà senza esitazione di far parte dell'operazione. Per la figlia di Brooke si tratta di cogliere l'occasione perfetta per vendicarsi di chi l'ha colpita sul piano professionale e personale.

Nel frattempo, l'intesa cospirativa continuerà a manifestarsi anche nella dimensione privata: tra Hope e Carter la passione continuerà a divampare senza freni. La forte intesa viscerale e l'attrazione reciproca si evolveranno rapidamente, consolidandosi in una relazione aperta e priva di condizionamenti.

Il piano d'attacco necessiterà tuttavia di un passaggio burocratico fondamentale: per rendere operativo il cambio al vertice dell'azienda di moda serviranno delle firme ufficiali ed esecutive.

Beautiful, puntate nuove di agosto: Carter inganna Ridge

Carter deciderà di sfidare direttamente Ridge. Sfruttando la cieca fiducia che lo stilista ripone da anni nel suo legale di fiducia, Carter gli sottoporrà tutti i documenti societari necessari. Ridge, con superficialità, perché del tutto ignaro dello spirito di tradimento che anima il collaboratore storico, firmerà tutte le carte senza nemmeno leggerle.

A mettere a rischio l'intera operazione sarà un imprevisto. Brooke Logan, come spesso capita nella soap, intercetterà casualmente uno scambio di battute compromettente tra la figlia e l'avvocato. Compresa la reale portata della macchinazione orchestrata ai danni di Ridge e Steffy, la Logan si troverà di fronte a un amaro dilemma morale.

Dovrà avvertire suo marito, che intanto sembra sempre più vicino alla ex Taylor, o proteggere sua figlia?

Alla fine, Brooke sceglierà la lealtà verso il marito e deciderà di rivelargli immediatamente tutta la verità. Queste novità saranno mandate in onda dopo il 24 del mese. Mediaset ha infatti deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda degli episodi inediti della storica soap americana dall’8 al 23 agosto. Ciò non significa che l'appuntamento non andrà in onda. Al posto delle puntate inedite verranno trasmesse le repliche degli episodi andati in onda nelle ultime settimane.

Riassunto delle ultime puntate della soap

Nella prima settimana di agosto, la storica soap tramessa da Canale 5 ha raccontato lo sconforto di Hope dopo il licenziamento.

Disperata, la giovane Logan ha cercato il conforto di Carter, colui che negli ultimi giorni aveva provato a salvare la sua linea. Per aiutare l'adorata Hope, Carter ha deciso di esporsi. L'avvocato si è detto convinto che la leadership dei Forrester sia viziata da personalismi e sentimenti di vendetta personale.

Nel frattempo, la presenza di Taylor a Los Angeles e il suo costante confronto con Ridge hanno generato forti gelosie e frizioni con Brooke, ponendo le basi per un chiarimento fra le due donne. Parlando con Brooke, Taylor ha deciso di farsi da parte. Ma Ridge e Steffy non vogliono che la psicologa lasci di nuovo Los Angeles.

Brooke ha dovuto affrontare anche altri problemi. Entrando a sorpresa in ufficio, ha sorpreso Hope e Carter in atteggiamenti intimi.

Scioccata da ciò a cui ha assistito, Brooke ha preteso spiegazioni, affrontando la figlia ed esprimendo il timore che Carter la stia manipolando o che la loro relazione possa scatenare una tempesta aziendale, specialmente con Steffy. Hope ha difeso a spada tratta Carter, rassicurando la madre e spiegando come lui sia l'unico uomo a dimostrarle un po' di lealtà e sostegno in un momento così difficile.