Il 17 agosto debutta su HBO Max Lanterns, la nuova serie originale dei DC Studios, promettendo di ridefinire il genere supereroistico. La trama, incentrata sulle indagini di Hal Jordan (Kyle Chandler) e John Stewart (Aaron Pierre), si svolge in una cittadina del Nebraska, dove la quiete nasconde tensioni. Prodotta da James Gunn e Peter Safran, la serie fonde poliziesco e fantascienza, offrendo otto episodi che intrecciano temi complessi e riflessione sull’attualità. Lanterns mira a consolidare la presenza televisiva dei DC Studios. L'ambientazione, che richiama Fargo e True Detective, presenta una "classica detective story" in un contesto provinciale.

Hal Jordan è reinterpretato in chiave "molto poco eroica", un anti-eroe che bilancia comicità e solitudine. Al suo fianco, il giovane e determinato John Stewart incarna la nuova generazione di Lanterne Verdi. La sceriffa locale Kerry Kane (Kelly Macdonald) è cruciale nel bilanciare indagini sovrannaturali e ordine comunitario. L'attrice ha commentato: "Mi piace interpretare la detective... Con quel cappello da cowboy, mi sentivo Yosemite Sam".

Conflitti umani, allegorie sociali e il nuovo corso DC

La prima stagione di Lanterns, otto episodi settimanali (dal 16 agosto al 4 ottobre 2026), si sviluppa attorno a un misterioso omicidio di alieni dalle sembianze umane nel Nebraska. Jordan e Stewart conducono le indagini attraverso due linee temporali, svelando una cospirazione.

Il cast include Guy Gardner (Nathan Fillion) e il cowboy William Macon (Garret Dillahunt), diffidente verso gli "aliens", termine che riecheggia la retorica politica contemporanea sugli immigrati irregolari.

Garret Dillahunt ha sottolineato come fantascienza e western siano generi ideali per trattare "in controluce temi molto attuali", poiché "parlare di alieni... rende le persone più propense a percepire l’ingiustizia". Il racconto esplora il contrasto tra tranquillità provinciale e tensioni profonde. Il ritmo narrativo bilancia comicità, solitudine e pathos, valorizzato dall'esperienza investigativa degli interpreti principali.

Lanterns segna un nuovo corso narrativo per i DC Studios, rilanciando personaggi iconici con un approccio più adulto e stratificato.

La scelta del cast arricchisce il tessuto narrativo con spunti di critica sociale. Gli otto episodi della prima stagione offrono una narrazione complessa e avvincente, sospesa tra realtà, allegoria e critica sociale.