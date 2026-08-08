Il programma musicale ‘Tim Summer Hits’ di Rai1 ha dominato il prime time, risultando il più seguito della serata. Ha registrato 1.448.000 telespettatori e uno share del 14,5%, guidando la classifica degli ascolti serali.

Al secondo posto si è classificata Canale5 con ‘L’Erede’, che ha catturato 1.351.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Italia1 grazie a ‘Chicago Fire’, seguito da 918.000 spettatori con una quota dell’8,2%.

I dati di ascolto delle altre emittenti

Fuori dal podio, Rai3 con ‘Itaca – Il ritorno’ ha totalizzato 913.000 telespettatori e un share del 7,4%.

Su Rai2, la replica de ‘L’Ispettore Coliandro 7’ ha interessato 644.000 spettatori, con uno share del 5,5%. Retequattro ha trasmesso ‘Un’estate ai Caraibi’, raccogliendo 542.000 telespettatori e il 4,8% di share. La7, con ‘La Storia – La Vera Storia del Colosseo: Ascesa e Caduta’, ha ottenuto 424.000 spettatori e il 3,5%. Sul Nove, ‘Comedy Match’ ha coinvolto 437.000 telespettatori (3,9% di share), mentre su Tv8, ‘I delitti del BarLume – Il re dei giochi’ ha conquistato 221.000 spettatori e il 2,4%.

La competizione nell'access prime time

Nella fascia dell’access prime time, Canale5 ha ottenuto un risultato significativo con ‘La Ruota della Fortuna’, seguita da 4.106.000 telespettatori, pari a un 29,6% di share.

Rai1 ha contrapposto ‘L’Eredità Summer’, che ha raggiunto 2.182.000 spettatori e il 15,8% di share. Questi numeri evidenziano una netta prevalenza di Canale5.

Il successo di ‘Tim Summer Hits’

Il risultato di ‘Tim Summer Hits’ conferma l'interesse del pubblico per i programmi musicali estivi. La trasmissione di Rai1, con artisti noti e una formula consolidata, si conferma tra le proposte di punta della programmazione estiva.