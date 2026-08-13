Il celebre dance show di Rai1, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ha svelato una delle sue nuove figure chiave per la prossima edizione: Gioia Giovanatti. La ballerina romana è stata ufficialmente annunciata come nuova maestra del programma, un ruolo che la vedrà protagonista in pista a partire dal prossimo sabato 3 ottobre. L'attesa conferma è giunta attraverso l'account Instagram ufficiale della trasmissione, generando entusiasmo tra gli appassionati del format.

L'ingresso di Gioia Giovanatti nel cast degli insegnanti arricchisce ulteriormente la squadra di professionisti che guideranno i concorrenti vip.

La ballerina, con un'esperienza consolidata nel mondo della danza, ha espresso grande gioia e determinazione per questa nuova avventura televisiva. "Ciao a tutti, sono Gioia Giovanatti e sono felice di annunciarvi che sarò una delle maestre di 'Ballando con le Stelle'", ha dichiarato, condividendo il suo entusiasmo con il pubblico. Ha poi aggiunto: "Ballo da quando sono piccolissima e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di lavorare in giro per il mondo, ma adesso sono qui pronta per voi. Non vedo l'ora di mettermi in gioco, di mettercela tutta e di potervi trasmettere la passione per il mio lavoro. Ci vediamo in pista". Le sue parole riflettono una profonda dedizione e la voglia di condividere la sua arte con un'audience più ampia.

Un percorso internazionale prima del debutto televisivo

Prima di approdare sul prestigioso palco di Ballando con le Stelle, Gioia Giovanatti ha costruito una carriera di respiro internazionale che l'ha portata a calcare importanti scene in tutto il mondo. In particolare, la ballerina ha fatto parte del rinomato cast di Burn the Floor, uno spettacolo teatrale che ha lasciato un segno significativo nel panorama della danza. Questo show è celebre a livello globale per aver proposto un approccio innovativo e dinamico al ballo da sala e al latino-americano, ridefinendone le convenzioni e conquistando il pubblico internazionale. L'esperienza in Burn the Floor ha permesso a Giovanatti di affinare le sue tecniche e di esibirsi su palcoscenici di rilievo, arricchendo il suo bagaglio artistico e professionale con una versatilità notevole.

La sua partecipazione a un progetto di tale portata testimonia la sua preparazione e la sua capacità di adattarsi a contesti artistici diversi e stimolanti. Ora, con il suo ruolo di maestra nel popolare programma di Rai1, Gioia Giovanatti si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, portando la sua competenza e la sua passione nel cuore delle case degli italiani. Il suo obiettivo è quello di ispirare e guidare i concorrenti, trasmettendo loro non solo la tecnica, ma anche l'amore profondo per la danza che l'ha accompagnata fin dall'infanzia.

Le novità del cast di Ballando con le Stelle

L'annuncio di Gioia Giovanatti come nuova maestra si inserisce in un quadro di continue rivelazioni riguardanti la prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Il programma, infatti, sta gradualmente svelando le carte del suo cast, creando crescente attesa tra gli spettatori. Nelle scorse settimane, sono stati già resi noti i nomi di alcuni dei nuovi concorrenti che si cimenteranno sulla pista da ballo. Tra questi figurano personalità note al pubblico come l'ex calciatore Alessandro Matri, la conduttrice e influencer Aurora Ramazzotti e il celebre cantautore Eugenio Finardi. Queste anticipazioni, insieme all'arrivo di una professionista del calibro di Giovanatti, promettono una stagione ricca di emozioni, sfide e performance indimenticabili, confermando ancora una volta il successo e l'attrattiva del format di Milly Carlucci.