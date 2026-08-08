È ufficiale: Alessandro Matri sarà il primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle, il celebre dance show di Milly Carlucci, in arrivo prossimamente su Rai 1. L'annuncio è stato diffuso l'8 agosto 2026 sul profilo ufficiale Instagram del programma. L'ex calciatore ha comunicato la sua partecipazione con un video, ironicamente: “Questa volta ci sono cascato io, da ottobre sarò il nuovo concorrente, abbiate pazienza almeno voi”. Nel filmato, Matri si cimenta in una prova di ballo con la moglie, Federica Nargi, già concorrente del programma.

Durante la clip, la Nargi tenta di insegnare al marito alcuni passi fondamentali, tra cui il ‘triplo step’ e il ‘jive’, evidenziando le difficoltà di apprendimento del calciatore e scherzando: “Che fai con quei piedi, trovati un’altra maestra”. Queste dinamiche familiari hanno accompagnato la presentazione di Matri, che si unisce alla lunga lista di personalità note dello sport e dello spettacolo sul palco di Ballando con le stelle. L'annuncio suscita interesse per la presenza inedita della coppia, ora unita non solo nella vita privata ma anche, simbolicamente, nella sfera televisiva.

Ballando con le stelle: il successo del format su Rai 1

Ballando con le stelle si conferma uno dei programmi di punta del palinsesto di Rai 1.

Il format, che combina spettacolo, competizione e narrazione personale, è una presenza consolidata nell'offerta televisiva italiana. Dal 2005, coinvolge personaggi celebri che si mettono alla prova nella danza davanti a una giuria di esperti. Sotto la guida di Milly Carlucci, la trasmissione ha sempre riscosso grande attenzione mediatica, rinnovandosi e attraendo concorrenti da sport, spettacolo, giornalismo e cultura.

Negli anni, Ballando con le stelle ha rappresentato una piattaforma trasversale dove sportivi, attori e talenti hanno affrontato la sfida della danza, portando sul piccolo schermo storie e dinamiche personali. La partecipazione di Alessandro Matri si inserisce in questa tradizione, alimentando le aspettative per la nuova stagione e per le esibizioni che terranno compagnia al pubblico da ottobre.

Alessandro Matri e Federica Nargi: dal campo alla pista da ballo

Alessandro Matri, ex attaccante con una significativa carriera calcistica, intraprende ora nuove esperienze pubbliche. Federica Nargi, modella e showgirl, ha già dimostrato le sue doti sulla pista di Ballando con le stelle come concorrente. La decisione di Matri di partecipare al dance show assume un valore simbolico, rappresentando un passaggio di testimone familiare e televisivo. La presenza della Nargi come insegnante improvvisata accresce la curiosità sui progressi di Matri e sulla sua evoluzione nelle puntate.

Se la partecipazione di Matri a Ballando con le stelle costituisce una sfida personale, offre agli spettatori l'opportunità di osservare con simpatia la sua trasformazione da sportivo a performer televisivo. In attesa dell'avvio su Rai 1, l'annuncio alimenta l'interesse e i pronostici del pubblico, in attesa di conoscere il resto dei concorrenti che completeranno il cast.